Тысячи тюменцев оставили свои дома из-за паводка. Сколько домов уже затопило?

В районах, попавших в зону затопления, специалисты управления Роспотребнадзора ведут работу по контролю качества воды. По данным на 2 мая, было отобрано на исследование по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, токсикологическим показателям более 3 тысяч проб воды.