Тысячи тюменцев оставили свои дома из-за паводка. Сколько домов уже затопило?

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Published Сегодня, 06:38
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Под воду ушли 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 тысячи 169 приусадебных участков, 30 участков автомобильных работ. Из опасных зон продолжается эвакуация населения в Абатскомм, Викуловском и Упоровском районах. Ежедневно с жителями сел и деревень, оказавшихся в зоне паводка, проводят беседы сотрудники МЧС.
В районах, попавших в зону затопления, специалисты управления Роспотребнадзора ведут работу по контролю качества воды. По данным на 2 мая, было отобрано на исследование по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, токсикологическим показателям более 3 тысяч проб воды.
В мобильной лаборатории исследовано 387 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не обнаружено.
Ранее «Наш Город» писал, что в реке Ишим в районе села Викулово продолжается рост воды — за сутки уровень поднялся более чем на 20 сантиметров.