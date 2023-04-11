В Тюмени в ТЦ «Центральный» эвакуировали всех посетителей, здесь 10 машин МЧС. Видео

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Посетителей и рабочий персонал из здания быстро эвакуировали. Пострадавших нет.
«Говорят пожар, но не знают, что горело», - отметил источник «Нашего города».
Позже в МЧС отметили, что пока не нашли источника возгорания. Торговый центр продолжает работать в штатном режиме.
Ранее «Наш город» сообщал, что похожая ситуация произошла 5 апреля в ТЦ «Солнечный». На вызов прибыли 5 машин МЧС, посетителей эвакуировали из здания.