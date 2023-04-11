В Тюмени в ТЦ «Центральный» эвакуировали всех посетителей, здесь 10 машин МЧС. Видео

В ТЦ «Центральный» из-за возгорания эвакуировали всех тюменцев. Видео

В областной столице к 15:00 у ТЦ «Центральный» появились 10 пожарных машин МЧС и бригада скорой помощи. По данным «Нашего города», поступило сообщение о возгорании в торговом центре.