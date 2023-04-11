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В Тюмени в ТЦ «Центральный» эвакуировали всех посетителей, здесь 10 машин МЧС. Видео

11 апреля 2023, 10:33
Фото: nashgorod.ru

В ТЦ «Центральный» из-за возгорания эвакуировали всех тюменцев. Видео

В областной столице к 15:00 у ТЦ «Центральный» появились 10 пожарных машин МЧС и бригада скорой помощи. По данным «Нашего города», поступило сообщение о возгорании в торговом центре.
Видео: nashgorod.ru

Посетителей и рабочий персонал из здания быстро эвакуировали. Пострадавших нет.

«Говорят пожар, но не знают, что горело», - отметил источник «Нашего города».

Позже в МЧС отметили, что пока не нашли источника возгорания.  Торговый центр продолжает работать в штатном режиме.

Ранее «Наш город» сообщал, что похожая ситуация произошла 5 апреля в ТЦ «Солнечный». На вызов прибыли 5 машин МЧС, посетителей эвакуировали из здания.

В крупном тюменском ТЦ экстренно эвакуировали посетителей, здесь 5 машин МЧС. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия#Покупка-продажа#Водители#МЧС#Видео
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