Эксперты помогут тюменскому предприятию улучшить производительность труда

Posted 6 мая, 13:53
Published 6 мая, 13:53
Modified Сегодня, 00:32
Updated Сегодня, 00:32
За последние несколько лет предприятие существенно выросло в объемах выпуска продукции, заняв значительную долю рынка страны. Команда заинтересована в профессиональном взгляде специалистов по бережливому производству, чтобы исключить неэффективные этапы и действия в своей работе.
Поддержку в настройке процессов окажут специалисты Регионального центра компетенций Тюменского Технопарка. Вместе с рабочей группой завода они проведут диагностику пилотного потока, определят скрытые ресурсы для дальнейшего роста, помогут разработать план мероприятий для улучшения производственной системы.
Узнать о возможностях нацпроекта «Производительность труда» можно в Региональном центре компетенций Тюменского Технопарка по телефону: +7 982 770 9080.