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Posted 6 мая, 13:53

Published 6 мая, 13:53

Modified Сегодня, 00:32

Updated Сегодня, 00:32

Эксперты помогут тюменскому предприятию улучшить производительность труда

Эксперты помогут тюменскому предприятию улучшить производительность труда

6 мая 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
К нацпроекту «Производительность труда» присоединилась еще одна тюменская компания. Оптимизировать свои рабочие процессы на этот раз решил «Сибжилстрой» — крупный производитель цементно-стружечных плит в Уральском федеральном округе, сообщает Инвестагентство Тюменской области.

За последние несколько лет предприятие существенно выросло в объемах выпуска продукции, заняв значительную долю рынка страны. Команда заинтересована в профессиональном взгляде специалистов по бережливому производству, чтобы исключить неэффективные этапы и действия в своей работе.

Поддержку в настройке процессов окажут специалисты Регионального центра компетенций Тюменского Технопарка. Вместе с рабочей группой завода они проведут диагностику пилотного потока, определят скрытые ресурсы для дальнейшего роста, помогут разработать план мероприятий для улучшения производственной системы.

Узнать о возможностях нацпроекта «Производительность труда» можно в Региональном центре компетенций Тюменского Технопарка по телефону: +7 982 770 9080.

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