В Тюмени скверы в Калининском округе обработали от клещей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По информации мэрии, обработки прошли в тех местах, где есть наибольший риск контакта людей с клещами. Это скверы, лесопарки.
«В Калининском округе это лесопарк „Затюменский“, скверы Комсомольский, Юности, Авиаторов, Шахматистов, Вьюжный, Железнодорожников, Болгаро-Советской дружбы, Юристов, зеленые зоны у Южного пруда, по ул. Интернациональной, территории общего пользования вдоль автомобильных дорог», — рассказали в администрации.
В общей сложности обработали 294 га. Завтра специалисты начнут проверку противоклещевой обработки в городе.
Ранее «Наш город» писал, что Тюмень накрыл смог.