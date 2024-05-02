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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Тюмени скверы в Калининском округе обработали от клещей

2 мая 2024, 09:32
В Тюмени сегодня завершились работы по акарицидной обработке от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

 

По информации мэрии, обработки прошли в тех местах, где есть наибольший риск контакта людей с клещами. Это скверы, лесопарки.

«В Калининском округе это лесопарк „Затюменский“, скверы Комсомольский, Юности, Авиаторов, Шахматистов, Вьюжный, Железнодорожников, Болгаро-Советской дружбы, Юристов, зеленые зоны у Южного пруда, по ул. Интернациональной, территории общего пользования вдоль автомобильных дорог», — рассказали в администрации.

В общей сложности обработали 294 га. Завтра специалисты начнут проверку противоклещевой обработки в городе.

Ранее «Наш город» писал, что Тюмень накрыл смог.

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#Нигина Азамова#Общество#Клещи#Акарицидная обработка#Клещевой энцефалит
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