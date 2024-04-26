Тюменцам рассказали, стоит ли отказываться от медпомощи при укусе клеща

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Тюменец нашел на себе клеща после работ на даче. Он сразу поехал в инфекционную больницу на осмотр. Там ему дали подписать документы, которые он даже не прочитал. Он разрешил вытащить лишь присосавшегося паразита.
Через две недели его состояние ухудшилось. Профессор кафедры инфекционных болезней Тюменского медицинского университета Михаил Орлов рассказал изданию «Вслух.ру», что по действующему законодательству, нужно проинформировать пациента перед тем, как оказать помощь. Мужчина не прочитал документы и проигнорировал все рекомендации. Он даже не дал согласия получить экстренную вакцинацию. Поэтому медработники лишь вытащили клеща.
По этой причине, мужчина сам понес ответственность за печальные последствия, пояснил профессор.