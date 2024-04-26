Тюменцам рассказали, стоит ли отказываться от медпомощи при укусе клеща

Через две недели его состояние ухудшилось. Профессор кафедры инфекционных болезней Тюменского медицинского университета Михаил Орлов рассказал изданию «Вслух.ру», что по действующему законодательству, нужно проинформировать пациента перед тем, как оказать помощь. Мужчина не прочитал документы и проигнорировал все рекомендации. Он даже не дал согласия получить экстренную вакцинацию. Поэтому медработники лишь вытащили клеща.