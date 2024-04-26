nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Тюменцам рассказали, стоит ли отказываться от медпомощи при укусе клеща

Тюменцам рассказали, стоит ли отказываться от медпомощи при укусе клеща

26 апреля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые пациенты игнорируют рекомендации, которые необходимо соблюдать при укусе клеща. Чтобы избежать печальных последствий стоит сразу же обращаться в медучреждение.

Тюменец нашел на себе клеща после работ на даче. Он сразу поехал в инфекционную больницу на осмотр. Там ему дали подписать документы, которые он даже не прочитал. Он разрешил вытащить лишь присосавшегося паразита.

Через две недели его состояние ухудшилось. Профессор кафедры инфекционных болезней Тюменского медицинского университета Михаил Орлов рассказал изданию «Вслух.ру», что по действующему законодательству, нужно проинформировать пациента перед тем, как оказать помощь. Мужчина не прочитал документы и проигнорировал все рекомендации. Он даже не дал согласия получить экстренную вакцинацию. Поэтому медработники лишь вытащили клеща.

По этой причине, мужчина сам понес ответственность за печальные последствия, пояснил профессор.

Читайте также:
Итоги дня в Тюмени: приближение паводка, сезон опрессовок и утопленная «Нива»Клещи раньше времени проснулись в Тюменской областиПытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#Здоровье#Клещи#Клещевой энцефалит
Подпишитесь
Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы
Сегодня, 11:05
Катастрофа: из-за прорыва дамбы в Абатском районе начало топить деревню. ВИДЕО
Сегодня, 06:17
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Сегодня, 02:15
ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка
Сегодня, 10:03
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Сегодня, 08:28
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Сегодня, 01:00
"