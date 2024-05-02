Эмигрант под следствием. Тюменские силовики возбудили дело на блогера-иноагента

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Раньше Бакалейко* жил в Новом Уренгое. Свой блог мужчина ведет, как журналист и эмигрант, рассказывающий о тонкостях переезда в другую страну. Также он часто достаточно смело высказывается о политической обстановке и российской власти — блог северянина основан на экономической и политической повестке.
Источник редакции в силовых структурах сообщил, что блогер был признан иностранным агентом и включён в соответствующий реестр 23 марта 2023 года. Ему присвоили номер 565.
«Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 27.06.2023 выявлено, что Бакалейко допустил распространение материала посредством канала в мессенджере Telegram без указания на то, что материалы произведены и распространены иностранным агентом», — говорит инсайдер.
Судя по блогу мужчины, в то время он занимался получением ВНЖ в Берлине, куда он попал по гуманитарной визе Литвы. К своим документам он прикладывал сведения о том что в России его признали иноагентом. Однако сам блогер часто говорит, что не понимает почему его признали иноагентом и это событие стало для него неожиданным.
Сейчас Бакалейко* живет в Берлине, где работает фрилансером. Он продолжает вести свой блог в социальных сетях, в том числе выпуская видеоролики с другими известными личностями. Однако его публикации не промаркированы соответствующей подписью — материал распространен иноагентом.
За отсутствие маркировки на блогера уже заводили административные дела, после рассмотрения которых Бакалейко* назначали штрафы. 12 июля 2023 года был составлен первый протокол, после которого Новоуренгойский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа назначил иноагенту наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 ₽. Позже, 15 августа 2023 года было установлено, что мужчина вновь допустил распространение материала без маркировки. Суд снова признал Бакалейко* виновным и назначил штраф в том же размере.
О решениях суда блогеру было известно, он писал, что хотел оспорить его в суде. Однако, как рассказал источник в правоохранительных органах, ни один из приговоров оспорен не был. В своем блоге о штрафах мужчина говорил с легкостью и часто шутил на эту тему. Однако на этом «желтые карточки» от правоохранителей в виде административных дел закончились и появилась «красная» — уголовное дело.
Блогер рассказывает о том, что ему позвонили правоохранители из Нового Уренгоя. Также он узнал, что были допрошены его родственники. Как рассказал «Нашему городу» инсайдер в правоохранительной системе, в следственный комитет поступили материалы о возбуждении дела на Бакалейко* по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
«Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу было установлено, что Бакалейко продолжает распространить сообщения и материалы без указания на то, что это сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным агентом. Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. На основании вышеизложенного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — объяснили источник.
В своих социальных сетях Бакалейко* поделился разговором с правоохранителем, который сообщил о том, что мужчины объявили в федеральный розыск. Высказался о произошедшем он в ярко негативном ключе. Анализируя сказанное, юрист Павел Шадрин отмечает, что при возвращение в Россию мужчину также может ждать уголовное дело по статье за экстремизм — за разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов.
В практике Тюменской области уже были эпизоды экстрадиции фигурантов уголовных дел из-за рубежа, однако в случае с делом по относительно новому закону об иноагентах практики еще нет. А потому судьба блогера и ход уголовного дела будут показательными. «Наш город» продолжит следить за развитием событий.
* признан иностранным агентом.