Эмигрант под следствием. Тюменские силовики возбудили дело на блогера-иноагента

О решениях суда блогеру было известно, он писал, что хотел оспорить его в суде. Однако, как рассказал источник в правоохранительных органах, ни один из приговоров оспорен не был. В своем блоге о штрафах мужчина говорил с легкостью и часто шутил на эту тему. Однако на этом «желтые карточки» от правоохранителей в виде административных дел закончились и появилась «красная» — уголовное дело.