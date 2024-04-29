Интенсивный рост: вода резко начала прибывать в реках Тобол и Ишим

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
За последние два часа уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился на 9 сантиметров — до 883 сантиметров выше нулевой отметке. Критически является уровень 1000 сантиметров. В районе Абатска вода в Ишиме поднялась на 1 сантиметр — до 12,15 метра.
В субботу в районе был объявлена экстренная эвакуация — свои дома покинули более 1,3 тысячи человек. Около 200 из них были размещены в пунктах временного размещения.
В Тоболе в районе Упорово рост уровня воды составил 3 сантиметра за период с 8:00 до 10:00 — вода поднялась до 744 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в реке Ишим в районе села Викулово уровень воды за сутки увеличился на 106 сантиметров. По прогнозам, пик паводка в Викуловском районе наступит в конце этой недели.