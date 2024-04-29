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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 06:15

Уровень воды в реке Тобол в районе села Упорово достиг 744 сантиметров

Интенсивный рост: вода резко начала прибывать в реках Тобол и Ишим

29 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Тобол в районе села Упорово достиг 744 сантиметров

Тюменцев призывают эвакуировать из районов, попавших в зону затопления, детей, пенсионеров и маломобильных граждан. В настоящее время в Викуловском, Абатском и Упоровском районах наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реках.

За последние два часа уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился на 9 сантиметров — до 883 сантиметров выше нулевой отметке. Критически является уровень 1000 сантиметров. В районе Абатска вода в Ишиме поднялась на 1 сантиметр — до 12,15 метра.

В субботу в районе был объявлена экстренная эвакуация — свои дома покинули более 1,3 тысячи человек. Около 200 из них были размещены в пунктах временного размещения.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе Упорово рост уровня воды составил 3 сантиметра за период с 8:00 до 10:00 — вода поднялась до 744 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что в реке Ишим в районе села Викулово уровень воды за сутки увеличился на 106 сантиметров. По прогнозам, пик паводка в Викуловском районе наступит в конце этой недели.

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