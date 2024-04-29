Тюменцы раскупили все «Москвичи» из-за важного решения автозавода

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Для сравнения, в марте 2023 года базовая комплектация «Москвича 3» составляла 1 миллион 970 тысяч рублей. «Москвич 6» и вовсе на старте в октябре 2023 года стоил от 2 миллионов 626 тысяч до 2 миллионов 826 тысяч рублей.
По словам представителей компании «Автоград», в настоящее время горожане занимают очереди на покупку еще не поступивших в продажу автомобилей. Очередная поставка в Тюмень «Москвичей» ожидается в конце мая — начале июня.
По данным агентства «Автостат», в целом по России с момента старта продаж в марте до конца 2023 года было реализовано более 15,3 тысяч автомобилей «Москвич» (в том числе более 1,5 тысяч электромобилей), при этом почти 19 тысяч из них было отгружено дилерам, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в первом квартале этого года стоимость премиальных автомобилей с пробегом в среднем увеличилась более чем на 29%. Средняя цена на подержанные иномарки составила 9,7 миллиона рублей.