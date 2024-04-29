Тюменцы раскупили все «Москвичи» из-за важного решения автозавода

По данным агентства «Автостат», в целом по России с момента старта продаж в марте до конца 2023 года было реализовано более 15,3 тысяч автомобилей «Москвич» (в том числе более 1,5 тысяч электромобилей), при этом почти 19 тысяч из них было отгружено дилерам, пишет РБК Тюмень.