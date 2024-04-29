Более 10 тюменских сел и деревень остались без света из-за ураганного ветра и грозы

По прогнозам метеорологов, в понедельник, 29 апреля, в Тюменской области пройдет без существенных осадков. Ожидается похолодание до +2…+7, местами до -4. Максимальная дневная температура воздуха составит +7…+12, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.