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Более 10 сел и деревень Тюменской области остались без света из-за непогоды

Более 10 тюменских сел и деревень остались без света из-за ураганного ветра и грозы

29 апреля 2024, 05:01
Фото: 1MI

Более 10 сел и деревень Тюменской области остались без света из-за непогоды

Из-за непогоды, обрушившейся накануне на юг Тюменской области, без электроснабжения остались более 10 населенных пунктов. Частично были обесточены поселок Московский, деревня Дербыши, СНТ «Москвичка» — из-за попадания молнии в линию электропередачи.

Кроме того, ураганный ветер оставил без света частично жителей сел Ембаево, Покровка, Яковлево, деревень Плюхино, Пышминка, Железный Перебор, города Заводоуковска. требованию МЧС было частично обесточено село Омутинское.

Над устранением повреждений работали более 30 специалистов, было задействовано 11 единиц спецтехники. Весь персонал Тюменских электрических сетей был переведен в режим повышенной готовности.

По прогнозам метеорологов, в понедельник, 29 апреля, в Тюменской области пройдет без существенных осадков. Ожидается похолодание до +2…+7, местами до -4. Максимальная дневная температура воздуха составит +7…+12, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени штормовой ветер снес несколько остановок, дорожные знаки, повалил деревья. В отдельных районах города выпал град.

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