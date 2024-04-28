Более 4 тысяч человек эвакуировали в Ишимском районе из-за наводнения

Ситуация с паводком в регионе остается напряженной. Вода продолжает прибывать во всех реках. В Абатском районе продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпи вдоль федеральной автодороги Р-402. Дополнительно заготовлено более 180 тысяч мешков с песком. По словам начальника отдела экономики и прогнозирования администрации Абатского района Елены Кезиковой, всего необходимо подготовить 200 тысяч мешков.