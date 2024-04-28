Более 4 тысяч человек эвакуировали в Ишимском районе из-за наводнения

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
По данным МЧС по Тюменской области, в 28 пунктах временного размещения находится более 500 человек, 195 из них — дети. Ишимцы обеспечены горячим питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой. В ряде пунктов открыты игровые комнаты для детей, дежурит медицинский персонал и работают психологи МЧС России.
Всего на территории Тюменской области на сегодняшний день в 30 муниципалитетах остаются подтопленными 188 жилых домов, 523 дачных дома, более 2,8 тысячи приусадебных участка, 22 участка автомобильных дорог.
Ситуация с паводком в регионе остается напряженной. Вода продолжает прибывать во всех реках. В Абатском районе продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпи вдоль федеральной автодороги Р-402. Дополнительно заготовлено более 180 тысяч мешков с песком. По словам начальника отдела экономики и прогнозирования администрации Абатского района Елены Кезиковой, всего необходимо подготовить 200 тысяч мешков.
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время интенсивность подъема воды в реке Ишшим в районе села Абатское снизилась — с 8 часов утра уровень поднялся на 3 сантиметра до 12,11 метра.