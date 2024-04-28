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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Ишимском районе эвакуировали более 4 тысяч человек из-за паводка

Более 4 тысяч человек эвакуировали в Ишимском районе из-за наводнения

28 апреля 2024, 12:33
Фото: 1MI

В Ишимском районе эвакуировали более 4 тысяч человек из-за паводка

Более 4,4 тысячи жителей Ишимского района эвакуированы из сел и деревень, попавших в зону паводка. В том числе более 1,2 тысячи детей.

По данным МЧС по Тюменской области, в 28 пунктах временного размещения находится более 500 человек, 195 из них — дети. Ишимцы обеспечены горячим питанием, средствами личной гигиены, лекарствами, одеждой. В ряде пунктов открыты игровые комнаты для детей, дежурит медицинский персонал и работают психологи МЧС России.

Всего на территории Тюменской области на сегодняшний день в 30 муниципалитетах остаются подтопленными 188 жилых домов, 523 дачных дома, более 2,8 тысячи приусадебных участка, 22 участка автомобильных дорог.

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Ситуация с паводком в регионе остается напряженной. Вода продолжает прибывать во всех реках. В Абатском районе продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпи вдоль федеральной автодороги Р-402. Дополнительно заготовлено более 180 тысяч мешков с песком. По словам начальника отдела экономики и прогнозирования администрации Абатского района Елены Кезиковой, всего необходимо подготовить 200 тысяч мешков.

Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время интенсивность подъема воды в реке Ишшим в районе села Абатское снизилась — с 8 часов утра уровень поднялся на 3 сантиметра до 12,11 метра.

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