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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Более 31,7 тысячи тюменцев поставили прививки против гепатита А

Воду в Тюменской области проверили на гепатит А? Что показало исследование

28 апреля 2024, 11:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Более 31,7 тысячи тюменцев поставили прививки против гепатита А

Прививки от гепатита А поставили уже более 31,7 тысячи жителей Тюменской области из районов, попавших в зону паводка. Против дизентерии брюшного тифы вакцинировали 858 и 1,5 тысячи человек соответственно.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напомнили, что вакцинация подлежат жители подтопленных территорий, специалисты, ликвидирующие ЧС, волонтеры, медики, сотрудники общественного питания, ЖКХ. Поставить прививки можно в медицинских организациях и в пунктах временного размещения. Также работают мобильные прививочные бригады.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В ведомстве отметили, что в регионе продолжается мониторинг качества питьевой воды. По данным на 28 апреля, в районах, где существует опасность подтопления, отобрано для лабораторных исследований 2,8 тысячи проб воды: 599 — из подземных и поверхностных водоисточников, в том числе из рек Ишим и Тобол, 692 пробы перед поступлением в распределительные сети, более полутора тысяч проб из разводящей сети.

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На аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А исследованы 294 пробы воды. Положительных находок не выявлено.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подъем воды в реке Ишим в районе города Ишим продолжится до 3 мая. С 4 мая вода в реке начнет убывать.

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