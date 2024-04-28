Воду в Тюменской области проверили на гепатит А? Что показало исследование

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напомнили, что вакцинация подлежат жители подтопленных территорий, специалисты, ликвидирующие ЧС, волонтеры, медики, сотрудники общественного питания, ЖКХ. Поставить прививки можно в медицинских организациях и в пунктах временного размещения. Также работают мобильные прививочные бригады.
В ведомстве отметили, что в регионе продолжается мониторинг качества питьевой воды. По данным на 28 апреля, в районах, где существует опасность подтопления, отобрано для лабораторных исследований 2,8 тысячи проб воды: 599 — из подземных и поверхностных водоисточников, в том числе из рек Ишим и Тобол, 692 пробы перед поступлением в распределительные сети, более полутора тысяч проб из разводящей сети.
На аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А исследованы 294 пробы воды. Положительных находок не выявлено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подъем воды в реке Ишим в районе города Ишим продолжится до 3 мая. С 4 мая вода в реке начнет убывать.