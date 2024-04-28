Воду в Тюменской области проверили на гепатит А? Что показало исследование

В ведомстве отметили, что в регионе продолжается мониторинг качества питьевой воды. По данным на 28 апреля, в районах, где существует опасность подтопления, отобрано для лабораторных исследований 2,8 тысячи проб воды: 599 — из подземных и поверхностных водоисточников, в том числе из рек Ишим и Тобол, 692 пробы перед поступлением в распределительные сети, более полутора тысяч проб из разводящей сети.