Вторая часть: штормовой ветер в Тюмени выдирает с корнями деревья и сносит светофоры

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По словам очевидцев, ветер настолько сильный, что передвигает мусорные вагончики.
«В Ново-Комарова жесть что творилось. На Лесобазе остановка улетела. На Республике — Геологоразведчиков ветка от дерева разбила лобовое стекло припаркованного автомобиля. Остановку Родильный дом №2 разбило и снесло», — сообщают тюменцы в социальных сетях и делятся фото и видеокадрами последствий непогоды.
В настоящее время в областной столице начался сильный ливень, в отдельных районах слышны раскаты грома. По прогнозам метеорологов, опасная погода сохранится до конца сегодняшнего дня.