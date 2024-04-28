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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Штормовой ветер в Тюмени выдирает с корнями деревья и сносит светофоры

Вторая часть: штормовой ветер в Тюмени выдирает с корнями деревья и сносит светофоры

28 апреля 2024, 11:56
Фото: nashgorod.ru

Штормовой ветер в Тюмени выдирает с корнями деревья и сносит светофоры

В Тюмени вновь разбушевался ураганный ветер. Сильные порывы сносят дорожные знаки, светофоры, переворачивают мусорные баки, остановки, ломает деревья.

По словам очевидцев, ветер настолько сильный, что передвигает мусорные вагончики.

Видео: ЧС Тюмень
«В Ново-Комарова жесть что творилось. На Лесобазе остановка улетела. На Республике — Геологоразведчиков ветка от дерева разбила лобовое стекло припаркованного автомобиля. Остановку Родильный дом №2 разбило и снесло», — сообщают тюменцы в социальных сетях и делятся фото и видеокадрами последствий непогоды.
Фото: ЧС Тюмень

В настоящее время в областной столице начался сильный ливень, в отдельных районах слышны раскаты грома. По прогнозам метеорологов, опасная погода сохранится до конца сегодняшнего дня.

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