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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Пик паводка в Викулово ожидается с 5 по 6 мая

Уровень воды в реке Ишим нормализуется только к середине мая

28 апреля 2024, 11:01
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пик паводка в Викулово ожидается с 5 по 6 мая

Подъем уровня воды в реке Ишим в районе города Ишим продолжится до 3 мая. Вода может достигнуть отметок 10,35-10,55 метра выше нуля поста. Такой прогноз озвучили специалисты Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Спад уровня воды начнется с 4 мая. Ниже отметки опасного явления вода опустится с 12 по 16 мая», — сообщили эксперты.

В реке Ишим в районе села Абатское в настоящее время интенсивность подъема воды снизилась — на данный момент уровень составляет 1210 сантиметров выше нулевой отметки. В Викулово, напротив, вода в реке активно прибывает — уровень составляет 789 сантиметров выше нуля поста.

По словам губернатора Александра Моора, так называемая «голова» паводка сейчас находится населённого пункта Назарово — на границе Абатского и Викуловского районов.

Видео: тг-канала Александр Моор

У села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. По данным Росгидромета, пик паводка здесь прогнозируется 5–6 мая. Превышение критического уровня в 1000 сантиметров ожидается в период с 29 апреля по 2 мая.

Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе образовалась 20-километровая пробка из-за действующих ограничений на проезд. Там ведутся работы по укреплению дамбы. Движение транспорта контролируют сотрудники ГИБДД.

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