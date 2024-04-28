Уровень воды в реке Ишим нормализуется только к середине мая

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:03
«Спад уровня воды начнется с 4 мая. Ниже отметки опасного явления вода опустится с 12 по 16 мая», — сообщили эксперты.
В реке Ишим в районе села Абатское в настоящее время интенсивность подъема воды снизилась — на данный момент уровень составляет 1210 сантиметров выше нулевой отметки. В Викулово, напротив, вода в реке активно прибывает — уровень составляет 789 сантиметров выше нуля поста.
По словам губернатора Александра Моора, так называемая «голова» паводка сейчас находится населённого пункта Назарово — на границе Абатского и Викуловского районов.
У села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая. По данным Росгидромета, пик паводка здесь прогнозируется 5–6 мая. Превышение критического уровня в 1000 сантиметров ожидается в период с 29 апреля по 2 мая.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе образовалась 20-километровая пробка из-за действующих ограничений на проезд. Там ведутся работы по укреплению дамбы. Движение транспорта контролируют сотрудники ГИБДД.