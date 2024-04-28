nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Ураганный ветер крушит в Тюмени остановки и мусорные баки

Ураганный ветер крушит в Тюмени остановки и мусорные баки

28 апреля 2024, 10:14
Фото: 1MI
Жители Тюмени делятся в социальных сетях последствиями ураганного ветра, обрушившегося на областную столицу в воскресенье в обеденное время. В отдельных районах прошли ливень и грозы.
«От ветра упала остановка на автомобиль на Харьковской — в районе Областной клинической больницы №2. Сегодняшний ветерок наделает бед», — сообщают очевидцы.
ул. Харьковскаяул. Харьковская
ул. Харьковскаяул. Харьковская
ЖК "Москва", Новоселов 109ЖК "Москва", Новоселов 109
ул. Харьковская
Фото: ЧС Тюмень

Также о нанесенном непогодой уроне сообщают жители ЖК «Москва» — на улице Новоселов, 109, на припаркованный автомобиль упало ограждение мусорных баков. О пострадавших информации нет.

ветер на Широтной, ЖК «Малахово»
Видео: ЧС Тюмень

По прогнозам метеорологов, непогода на юге Тюменской области продлится до конца сегодняшнего дня. Ожидаются ливни, грозы, сильный ветер до 25 м/с. На территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также:
Федеральную трассу Тюмень — Омск сковали километровые пробкиКак майские выходные отразятся на заработной плате тюменцевВ зоне спецоперации погиб тюменский контрактник
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Сильный ветер
Подпишитесь
В реке Ишим вода прибыла на 68 сантиметров за сутки
Сегодня, 04:02
Цены на однокомнатные квартиры и студии резко подскочили в Тюмени
Сегодня, 05:18
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
Вчера, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
Сегодня, 01:00
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
Вчера, 07:00
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
Сегодня, 01:07
"