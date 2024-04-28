Ураганный ветер крушит в Тюмени остановки и мусорные баки

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
«От ветра упала остановка на автомобиль на Харьковской — в районе Областной клинической больницы №2. Сегодняшний ветерок наделает бед», — сообщают очевидцы.
Также о нанесенном непогодой уроне сообщают жители ЖК «Москва» — на улице Новоселов, 109, на припаркованный автомобиль упало ограждение мусорных баков. О пострадавших информации нет.
По прогнозам метеорологов, непогода на юге Тюменской области продлится до конца сегодняшнего дня. Ожидаются ливни, грозы, сильный ветер до 25 м/с. На территории региона объявлено штормовое предупреждение.