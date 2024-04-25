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Присяжные вынесли приговор ишимскому убийце

Присяжные вынесли приговор ишимскому убийце

25 апреля 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, Ишимский городской суд провозгласил приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Сюжет
Суд

Единодушным вердиктом коллегии присяжный мужчина был признан виновным в убийстве.

12 ноября 2023 года обвиняемый находился в одной из квартир на улице Пономарева в Ишиме. Он схватил деревянный брусок и несколько раз ударил им приятеля своей сожительницы из чувства ревности. Он полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

Присяжные квалифицировали действия обвиняемого как умышленное убийство. Суд отправил ишимца в колонию строгого режима на 9,5 лет.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ребенок сбил на машине своего отца.

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