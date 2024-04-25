Присяжные вынесли приговор ишимскому убийце

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Единодушным вердиктом коллегии присяжный мужчина был признан виновным в убийстве.
12 ноября 2023 года обвиняемый находился в одной из квартир на улице Пономарева в Ишиме. Он схватил деревянный брусок и несколько раз ударил им приятеля своей сожительницы из чувства ревности. Он полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда медиков.
Присяжные квалифицировали действия обвиняемого как умышленное убийство. Суд отправил ишимца в колонию строгого режима на 9,5 лет.
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