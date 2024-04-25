Присяжные вынесли приговор ишимскому убийце

12 ноября 2023 года обвиняемый находился в одной из квартир на улице Пономарева в Ишиме. Он схватил деревянный брусок и несколько раз ударил им приятеля своей сожительницы из чувства ревности. Он полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда медиков.