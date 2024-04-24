Тоболяки взбунтовались против строительства отеля на месте исторической гимназии

Об этом в социальных сетях рассказали сами активисты и очевидцы протестов. Здание гимназии расположено на Розы Люксембург, 14. Раньше усадьба была мужской гимназией. В здании родился Дмитрий Менделеев, а его отец был директором Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа.