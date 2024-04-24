Тоболяки взбунтовались против строительства отеля на месте исторической гимназии

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Об этом в социальных сетях рассказали сами активисты и очевидцы протестов. Здание гимназии расположено на Розы Люксембург, 14. Раньше усадьба была мужской гимназией. В здании родился Дмитрий Менделеев, а его отец был директором Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа.
Городские власти хотят открыть отель на месте исторического здания, а активисты настаивают на организации музея Дмитрия Менделеева.
В администрации Тобольска пока никак не комментируют недовольства жителей.
Ранее «Наш город» писал, как тобольская чиновница потерпела репутационные потери из-за поступка сына.