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Тоболяки взбунтовались против строительства отеля на месте исторической гимназии

Тоболяки взбунтовались против строительства отеля на месте исторической гимназии

24 апреля 2024, 15:21
Фото: 1MI
Тобольские активисты протестуют против строительства отеля на месте исторической гимназии. Несколько человек вышли на одиночные пикеты к зданию.

Об этом в социальных сетях рассказали сами активисты и очевидцы протестов. Здание гимназии расположено на Розы Люксембург, 14. Раньше усадьба была мужской гимназией. В здании родился Дмитрий Менделеев, а его отец был директором Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа.

Городские власти хотят открыть отель на месте исторического здания, а активисты настаивают на организации музея Дмитрия Менделеева.

В администрации Тобольска пока никак не комментируют недовольства жителей.

Ранее «Наш город» писал, как тобольская чиновница потерпела репутационные потери из-за поступка сына.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Тобольск#Тобольский район#Активисты#Здание
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