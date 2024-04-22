Приехавшие в Тюменскую область борцы с паводком бездельничают? В МЧС опровергли фейк

Жители тюменских сел тоже говорят о том, что сотрудники МЧС из разных регионов участвуют в защите домов от паводка. На помощь специалистам выходят и добровольцы, которые наполняют мешки песком и укладывают их по периметру населенных пунктов. Также сотрудники МЧС дежурят на лодочных станциях близ деревень, которые отрезало от внешнего мира водой.