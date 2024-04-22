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В тюменском МЧС опровергли слухи о бездействии спасателей из других регионов

Приехавшие в Тюменскую область борцы с паводком бездельничают? В МЧС опровергли фейк

22 апреля 2024, 15:40
Фото: 1MI

В тюменском МЧС опровергли слухи о бездействии спасателей из других регионов

В сети распространились слухи о том, что прибывшие в Тюменскую область спасатели из ХМАО и Челябинской области бездельничают. Для них, якобы, не нашлось работы, а руководство МЧС не дает им никаких заданий.

Запись об этом появилась в телеграм-канале «Погоны и галстуки».

«Для спасателей, приехавших в Тюменскую область на борьбу с паводком из других регионов, не нашлось работы. Сотрудники МЧС из ХМАО и Челябинской области вынуждены сидеть без дела из-за отсутствия задач от руководства», — говорится в посте.

По данным источника, сначала прибывшие на подмогу борцы с паводком находились в режиме повышенной готовности и ждали инструкций, но указания так и не поступили.

В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» прокомментировали информацию. По словам главы пресс-службы ведомства Натальи Семиной, никто не сидит без работы. Все задействованы в работе по укрепление дамб и патрулированию зон возможных подтоплений:

«Информация неверная. Люди работают в две смены днём и ночью. Сегодня первая ночь когда нет работ. Только патрулирование дамб», — рассказала представительница управления.

Жители тюменских сел тоже говорят о том, что сотрудники МЧС из разных регионов участвуют в защите домов от паводка. На помощь специалистам выходят и добровольцы, которые наполняют мешки песком и укладывают их по периметру населенных пунктов. Также сотрудники МЧС дежурят на лодочных станциях близ деревень, которые отрезало от внешнего мира водой.

Ранее «Наш город» писал, что вскоре затопление ждет Абатский район.

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