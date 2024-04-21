Музейщики Тюменской области придумывают активности под разный возраст аудитории

Posted 21 апреля, 12:23
Published 21 апреля, 12:23
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Сотрудники музея «Дом природы» побывали в гостях у воспитанников детсада «Колосок» в селе Зиново. Ребятам рассказали о мастерах «камуфляжа» среди животных и показали их на слайдах. Юные любители природы с увлечением искали представителей фауны, которые спрятались в местах естественного обитания. Что стало достаточно сложным, но интересным занятием.
А на днях «Дом природы» запустил мастер-класс по созданию аромата для дома. Каждая его участница из представленной «гаммы» ароматов могла выбрать именно ту нотку, которая отразила ее настроение. Первыми этот мастер-класс опробовали на себе студентки Ялуторовского медицинского колледжа.
В другом ялуторовском музее — «Торговые ряды», будущим медикам рассказали о популярном в Ялуторовском уезде в XIX веке ремесле — мыловарении. Девушки попробовали создать ручное мыло в новом дизайне. Изделия получились нежными, по-весеннему яркими с запахом вербены и французского печенья.
Для юных посетителей в «Торговых рядах» тоже приготовили что-то новенькое — интерактивную программу «Жили-поживали, добра наживали». Через игры, загадки, квесты дети узнают, как их предки ставили избы, обрабатывали лен, пахали, сеяли и жали хлеб.
Стоит напомнить, музеи Тюменской области проводят большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Кроме того, «богатые» уникальными экспонатами и программами музеи привлекают туристов из других регионов страны. . Понимая этот факт, власти Тюменской области не оставляют без внимания музейное дело, ежегодно выделяя на его развитие значительные средства.