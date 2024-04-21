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Posted 21 апреля, 12:23

Published 21 апреля, 12:23

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Музейщики Тюменской области придумывают активности под разный возраст аудитории

Музейщики Тюменской области придумывают активности под разный возраст аудитории

21 апреля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Сотрудники ялуторовского музейного комплекса находят новые формы взаимодействия с аудиторией. В их программе есть активности, которые интересны малышам, подросткам и взрослым. О некоторых их них рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.
Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Сотрудники музея «Дом природы» побывали в гостях у воспитанников детсада «Колосок» в селе Зиново. Ребятам рассказали о мастерах «камуфляжа» среди животных и показали их на слайдах. Юные любители природы с увлечением искали представителей фауны, которые спрятались в местах естественного обитания. Что стало достаточно сложным, но интересным занятием.

А на днях «Дом природы» запустил мастер-класс по созданию аромата для дома. Каждая его участница из представленной «гаммы» ароматов могла выбрать именно ту нотку, которая отразила ее настроение. Первыми этот мастер-класс опробовали на себе студентки Ялуторовского медицинского колледжа.

В другом ялуторовском музее — «Торговые ряды», будущим медикам рассказали о популярном в Ялуторовском уезде в XIX веке ремесле — мыловарении. Девушки попробовали создать ручное мыло в новом дизайне. Изделия получились нежными, по-весеннему яркими с запахом вербены и французского печенья.

Для юных посетителей в «Торговых рядах» тоже приготовили что-то новенькое — интерактивную программу «Жили-поживали, добра наживали». Через игры, загадки, квесты дети узнают, как их предки ставили избы, обрабатывали лен, пахали, сеяли и жали хлеб.

Стоит напомнить, музеи Тюменской области проводят большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Кроме того, «богатые» уникальными экспонатами и программами музеи привлекают туристов из других регионов страны. . Понимая этот факт, власти Тюменской области не оставляют без внимания музейное дело, ежегодно выделяя на его развитие значительные средства.

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