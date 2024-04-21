Музейщики Тюменской области придумывают активности под разный возраст аудитории

А на днях «Дом природы» запустил мастер-класс по созданию аромата для дома. Каждая его участница из представленной «гаммы» ароматов могла выбрать именно ту нотку, которая отразила ее настроение. Первыми этот мастер-класс опробовали на себе студентки Ялуторовского медицинского колледжа.