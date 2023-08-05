Ялуторовские музеи набирают популярность у туристов

Стоит напомнить, музеи Тюменской области проводят большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Музейщики буквально по крупицам собирают памятники материальной и духовной культуры родного края, чтобы молодое поколение могло наглядно знакомиться с историей своего народа, страны. Кроме того, «богатые» уникальными экспонатами и программами музеи привлекают туристов из других регионов страны. Понимая этот факт, власти Тюменской области не оставляют без внимания музейное дело, ежегодно выделяя на его развитие значительные средства.