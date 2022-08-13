В тюменском музее обучают редкому виду рукоделия

Программа подходит людям разного возраста и подготовки. 14 августа здесь пройдет уже третий мастер-класс, на котором мастера расскажут и покажут, как своими руками сделать чехол-наволочку для подушки. А впереди еще два занятия цикла. На четвертом (20 августа) желающие будут создавать с помощью вязальных крючков корзинки-органайзеры, а на пятом (21 августа) займутся изготовлением салфетки-подставки под горячее.
Занятия начинаются в 16:00. Стоимость участия — 300 рублей. Материалы можно принести свои, а можно приобрести у мастера за дополнительную плату.
Напомним, в Тюмени и области с каждым годом становится все больше мест, интересных не только для жителей региона, но и туристов. Самыми популярным видом отдыха у путешественников по прежнему остаются термальные источники. Также гости областного центра любят прогуляться по набережной реки Туры и посетить экопарк «Затюменский». Ещё часть туристов приезжают, чтобы ознакомиться с материальной и духовной культурой города Тобольска.