В тюменском музее обучают редкому виду рукоделия

Напомним, в Тюмени и области с каждым годом становится все больше мест, интересных не только для жителей региона, но и туристов. Самыми популярным видом отдыха у путешественников по прежнему остаются термальные источники. Также гости областного центра любят прогуляться по набережной реки Туры и посетить экопарк «Затюменский». Ещё часть туристов приезжают, чтобы ознакомиться с материальной и духовной культурой города Тобольска.