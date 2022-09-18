В ишимском музее открылась выставка мастеров народного творчества

На открытии выставки гости музея смогли удостовериться, насколько прекрасно и гармонично смотрятся русские люди в традиционной одежде. Они узнали о том, какой смысл закладывали крестьяне при создании костюмов, в каждую деталь, в цвет и элемент традиционного русского костюма.
Кроме того, выставка сопровождается серией творческих мастер-классов:
Выставка будет работать до 30 октября 2022 года. Чтобы попасть на мастер-класс, нужна предварительная заявка по телефонам: + 7(34551) 5-15-22 или +79526759618.
Музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры. Энтузиазм музейщиков позволяет молодым поколениям прикоснуться к истории и реликвиям своего народа, что играет большую роль в культурном и патриотическом воспитании.
Также отметим, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. Реставрируются и готовятся к показу важнейшие памятники архитектуры, в помощь музейщикам приходят новые технологии, создается необходимая инфраструктура.