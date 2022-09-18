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В ишимском музее открылась выставка мастеров народного творчества

18 сентября 10:59
Фото: Ишимский музейный комплекс имени Петра Ершова
В музее «Городская управа» Ишимского музейного комплекса имени П. П. Ершова открылась выставка мастеров народного творчества «Полотна Судеб». Также посетителям выставки предлагают приобщиться к традиционному творчеству и создать уникальное изделие своими руками, сообщает пресс-служба правительства региона.

На открытии выставки гости музея смогли удостовериться, насколько прекрасно и гармонично смотрятся русские люди в традиционной одежде. Они узнали о том, какой смысл закладывали крестьяне при создании костюмов, в каждую деталь, в цвет и элемент традиционного русского костюма.

Кроме того, выставка сопровождается серией творческих мастер-классов:

  • 17 сентября — создание этнографических кукол;
  • 24 сентября — вытравка на ткани;
  • кукла на крестовине «Бабий век».

Выставка будет работать до 30 октября 2022 года. Чтобы попасть на мастер-класс, нужна предварительная заявка по телефонам: + 7(34551) 5-15-22 или +79526759618.

Музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, по крупицам собирая и сохраняя памятники материальной и духовной культуры. Энтузиазм музейщиков позволяет молодым поколениям прикоснуться к истории и реликвиям своего народа, что играет большую роль в культурном и патриотическом воспитании.

Также отметим, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. Реставрируются и готовятся к показу важнейшие памятники архитектуры, в помощь музейщикам приходят новые технологии, создается необходимая инфраструктура.

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