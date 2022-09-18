В ишимском музее открылась выставка мастеров народного творчества

На открытии выставки гости музея смогли удостовериться, насколько прекрасно и гармонично смотрятся русские люди в традиционной одежде. Они узнали о том, какой смысл закладывали крестьяне при создании костюмов, в каждую деталь, в цвет и элемент традиционного русского костюма.