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В Тюменской области жители будут медитировать в музее

6 февраля 05:10
Фото: Ишимский музейный комплекс имени Петра Ершова
Музейный комплекса имени Ершова в Ишиме весь февраль организует мастер-классы по живописи. Одно из направлений - медиативная живопись в стиле зентагл.
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Тюмень

В конце января запущен просветительский проект «Я художник!». Первыми зрителями должны стать будущие абитуриенты художественной школы и дети-посетители худкружков.

График Татьяна Манухина является автором и идеологом этого направления. Проект ставит целью проследить, как развивалось художественное творчество в маленьком сибирском городке, и традиции эти непрерывны, говорит художница.

На первой выставке проекта собрали работы больше 20 местных мастеров за полвека. А самих горожан приглашают на совместную работу с рисунком — уже прошли мастер-классы по графике, впереди роспись в стиле зентагл.

Как сообщают устроители, в процессе переноса на бумагу одних и тех же узоров в произвольном порядке у человека открываются скрытые творческие способности, а сам он переходит в состояние художественного транса.

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