В Тюменской области жители будут медитировать в музее

В конце января запущен просветительский проект «Я художник!». Первыми зрителями должны стать будущие абитуриенты художественной школы и дети-посетители худкружков.
График Татьяна Манухина является автором и идеологом этого направления. Проект ставит целью проследить, как развивалось художественное творчество в маленьком сибирском городке, и традиции эти непрерывны, говорит художница.
На первой выставке проекта собрали работы больше 20 местных мастеров за полвека. А самих горожан приглашают на совместную работу с рисунком — уже прошли мастер-классы по графике, впереди роспись в стиле зентагл.
Как сообщают устроители, в процессе переноса на бумагу одних и тех же узоров в произвольном порядке у человека открываются скрытые творческие способности, а сам он переходит в состояние художественного транса.