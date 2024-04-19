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Тоболяка посадили в тюрьму на 10,5 лет за распространение наркотиков

Тоболяка посадили в тюрьму на 10,5 лет за распространение наркотиков

19 апреля 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Было установлено, что в декабре 2022 года он познакомился в интернете с неустановленным лицом. Они договорились сотрудничать — тоболяк взял на себя обязанности наркокурьера.

В мае 2023 года он был задержан при формировании тайника, а в его доме при обыске нашли 210 граммов синтетических наркотических средств и более 100 граммов марихуаны.

Суд отправил тоболяка в колонию строгого режима на 10,5 лет.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мужчина убил своего товарища в подъезде жилого дома.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Наркотики#Криминал
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