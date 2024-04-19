Тоболяка посадили в тюрьму на 10,5 лет за распространение наркотиков

Мужчина признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Было установлено, что в декабре 2022 года он познакомился в интернете с неустановленным лицом. Они договорились сотрудничать — тоболяк взял на себя обязанности наркокурьера.