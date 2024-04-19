Тоболяка посадили в тюрьму на 10,5 лет за распространение наркотиков

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Мужчина признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Было установлено, что в декабре 2022 года он познакомился в интернете с неустановленным лицом. Они договорились сотрудничать — тоболяк взял на себя обязанности наркокурьера.
В мае 2023 года он был задержан при формировании тайника, а в его доме при обыске нашли 210 граммов синтетических наркотических средств и более 100 граммов марихуаны.
Суд отправил тоболяка в колонию строгого режима на 10,5 лет.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мужчина убил своего товарища в подъезде жилого дома.