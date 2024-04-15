Избил ради телефона. Тюменец в центре города ограбил женщину

Нашли и задержали нападавшего полицейские быстро — при помощи камер наблюдения. Как выяснилось, грабителем оказался безработный местный житель. Телефон у женщины приметил сразу, увидев, как она по нему разговаривает. А для того, чтобы удачно украсть гаджет — даже разработал план.



Сначала проследил за жертвой до безлюдной улицы, подбежал на пешеходном переходе и несколько раз ударил по голове, выхватив телефон, а после — убежал и отправился в ломбард, где сдал украденное за 3 тыс. руб.