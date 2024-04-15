Избил ради телефона. Тюменец в центре города ограбил женщину

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Нашли и задержали нападавшего полицейские быстро — при помощи камер наблюдения. Как выяснилось, грабителем оказался безработный местный житель. Телефон у женщины приметил сразу, увидев, как она по нему разговаривает. А для того, чтобы удачно украсть гаджет — даже разработал план.
Сначала проследил за жертвой до безлюдной улицы, подбежал на пешеходном переходе и несколько раз ударил по голове, выхватив телефон, а после — убежал и отправился в ломбард, где сдал украденное за 3 тыс. руб.
Сейчас грабитель находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Грозит нападавшему до 4 лет тюрьмы.
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