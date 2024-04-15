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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Тюменец в центре города ограбил женщину

Избил ради телефона. Тюменец в центре города ограбил женщину

15 апреля 2024, 10:29
Фото: 1MI

Тюменец в центре города ограбил женщину

На женщину грабитель напал ради телефона, который показался нападавшему очень ценным. В полицию потерпевшая обратилась сама. Сумма ущерба составила 15 тыс. руб.

Нашли и задержали нападавшего полицейские быстро — при помощи камер наблюдения. Как выяснилось, грабителем оказался безработный местный житель. Телефон у женщины приметил сразу, увидев, как она по нему разговаривает. А для того, чтобы удачно украсть гаджет — даже разработал план.

Сначала проследил за жертвой до безлюдной улицы, подбежал на пешеходном переходе и несколько раз ударил по голове, выхватив телефон, а после — убежал и отправился в ломбард, где сдал украденное за 3 тыс. руб.

Сейчас грабитель находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Грозит нападавшему до 4 лет тюрьмы.

Ранее «Наш Город» рассказывал о бывшем начальнике городского псих.диспансера, осужденного за взятки и превышение полномочий.

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