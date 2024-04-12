Тюменский наркодилер торговал коноплей за биткоины

В итоге выращивающий коноплю за один большой заказ получил больше 100 тыс. руб. Ему второй подельник деньги переслал в криптовалюте Биткоин, которую обвиняемый продал на интернет-бирже. Сейчас задержанный отправлен в суд, грозит ему до 10 лет тюрьмы.