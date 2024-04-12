Тюменский наркодилер торговал коноплей за биткоины

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Свой бизнес он организовал профессионально. Организовал теплицы, выращивал на оптовую продажу и даже нашел посредников для распространения.
Как установило следствие, задержанный продажу наркотиков планировал организовать давно, поскольку знания о том, как выращивать коноплю имел давно, поэтому в интернете нашел подельника, который взял на себя обязанности по распространению.
В итоге оба предпринимателя решили вести общение только в интернете для большей конспирации. Задержанный занимался взращиванием и фасовкой, второй же — распространением и получением прибыли.
В итоге выращивающий коноплю за один большой заказ получил больше 100 тыс. руб. Ему второй подельник деньги переслал в криптовалюте Биткоин, которую обвиняемый продал на интернет-бирже. Сейчас задержанный отправлен в суд, грозит ему до 10 лет тюрьмы.