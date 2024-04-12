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Тюменский наркодилер торговал коноплей за биткоины

Тюменский наркодилер торговал коноплей за биткоины

12 апреля 2024, 10:19
Фото: 1MI
Растивший и продававший коноплю в Тюмени наркодилер предстанет перед судом. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Как выяснилось, своим не очень законным бизнесом обвиняемый промышлял больше 2 лет.

Свой бизнес он организовал профессионально. Организовал теплицы, выращивал на оптовую продажу и даже нашел посредников для распространения.

Как установило следствие, задержанный продажу наркотиков планировал организовать давно, поскольку знания о том, как выращивать коноплю имел давно, поэтому в интернете нашел подельника, который взял на себя обязанности по распространению.

В итоге оба предпринимателя решили вести общение только в интернете для большей конспирации. Задержанный занимался взращиванием и фасовкой, второй же — распространением и получением прибыли.

В итоге выращивающий коноплю за один большой заказ получил больше 100 тыс. руб. Ему второй подельник деньги переслал в криптовалюте Биткоин, которую обвиняемый продал на интернет-бирже. Сейчас задержанный отправлен в суд, грозит ему до 10 лет тюрьмы.

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