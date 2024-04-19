Бастрыкину доложат об издевательствах над подростком в Тобольске

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Напомним, что мама мальчика написала Бастрыкину жалобу. По ее словам, с 2022 года ее сын подвергается буллингу в школе. По этой причине ребенка пришлось перевести на домашнее обучение.
В СКР по Тюменской области не возбудили уголовное дело, так как фигуранты еще не достигли совершеннолетия. Но началась проверка сотрудников школы, которые предварительно обвиняются в халатном отношении к ситуации.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тюменской области представить доклад о результатах проверки.
Ранее «Наш город» писал, что в подъезде на Олимпийской жестоко убили человека.