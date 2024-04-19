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Бастрыкину доложат об издевательствах над подростком в Тобольске

Бастрыкину доложат об издевательствах над подростком в Тобольске

19 апреля 2024, 15:29
Фото: 1MI
Глава Следкома РФ взял на свой контроль дело о травле 15-летнего подростка в одной из школ Тобольска. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Сюжет
Дети

Напомним, что мама мальчика написала Бастрыкину жалобу. По ее словам, с 2022 года ее сын подвергается буллингу в школе. По этой причине ребенка пришлось перевести на домашнее обучение.

В СКР по Тюменской области не возбудили уголовное дело, так как фигуранты еще не достигли совершеннолетия. Но началась проверка сотрудников школы, которые предварительно обвиняются в халатном отношении к ситуации.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тюменской области представить доклад о результатах проверки.

Ранее «Наш город» писал, что в подъезде на Олимпийской жестоко убили человека.

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#Нигина Азамова#Общество#Дети#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#Буллинг
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