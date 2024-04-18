На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 18 апреля синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь, ветер до 9,5 м/с. Утром +8…+16, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +17…+19. В темное время суток температура воздуха составит +8…+12.
УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21, закат в 19:53 продолжительность дня 14 часов 32 минуты.
В Тобольске 18 апреля синоптики обещают облачную пасмурную погоду, дожди в утренние часы, ветер до 3,5 м/с. Утром ожидается +6…+7, днем воздух прогреется до +9. В темное время суток температура воздуха составит +3…+8.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:06, закат в 19:45 продолжительность дня 14 часов 39 минут.
В Ялуторовске 18 апреля ожидается пасмурная погода, дожди, ветер до 11,3 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+16, днем поднимутся до +20. В темное время суток температура воздуха составит +8…+12.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:19 закат в 19:48 продолжительность дня 14 часов 29 минут.
В Заводоуковске 18 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 9 м/с. В утренние часы термометры покажут +9…+15, днем воздух прогреется до +21. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +7…+13.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:18, закат в 19:47 продолжительность дня 14 часов 29 минут.
В Ишиме 18 апреля ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 9,1 м/с. В утренние часы термометры покажут +8…+14, днем потеплеет до +20. В темное время суток температура воздуха составит +8…+15.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:08, закат в 19:34 продолжительность дня 14 часов 27 минут.