nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:03

Published Сегодня, 01:03

Modified Сегодня, 01:03

Updated Сегодня, 01:03

На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с

На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с

18 апреля 2024, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг, 18 апреля, метеорологи обещают облачную с прояснениями погода, местами вероятны дожди и грозы, скорость ветра составит 8-13 м/с, при грозе порывы будут достигать 20 м/с. Температура воздуха днем составит +14…+19, в ночные часы ожидается +6.+11.

В Тюмени 18 апреля синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь, ветер до 9,5 м/с. Утром +8…+16, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +17…+19. В темное время суток температура воздуха составит +8…+12.

УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21, закат в 19:53 продолжительность дня 14 часов 32 минуты.

В Тобольске 18 апреля синоптики обещают облачную пасмурную погоду, дожди в утренние часы, ветер до 3,5 м/с. Утром ожидается +6…+7, днем воздух прогреется до +9. В темное время суток температура воздуха составит +3…+8.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:06, закат в 19:45 продолжительность дня 14 часов 39 минут.

В Ялуторовске 18 апреля ожидается пасмурная погода, дожди, ветер до 11,3 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+16, днем поднимутся до +20. В темное время суток температура воздуха составит +8…+12.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:19 закат в 19:48 продолжительность дня 14 часов 29 минут.

Паводок в Тюмени должен резко снизить число лесных пожаров регионе
Узнать подробнее

В Заводоуковске 18 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 9 м/с. В утренние часы термометры покажут +9…+15, днем воздух прогреется до +21. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +7…+13.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:18, закат в 19:47 продолжительность дня 14 часов 29 минут.

В Ишиме 18 апреля ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 9,1 м/с. В утренние часы термометры покажут +8…+14, днем потеплеет до +20. В темное время суток температура воздуха составит +8…+15.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:08, закат в 19:34 продолжительность дня 14 часов 27 минут.

Читайте также:
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в суткиВ Тюмени сегодня ожидается первая в этом году грозаНа Тюмень надвигается сильный ветер
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Ишимский район
Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки
Вчера, 06:25
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
Вчера, 09:35
Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото
Вчера, 09:02
«Цены подняли в несколько раз»: жильцов дома УК «Русь» шокировали суммы платежей
Вчера, 07:39
Ребенка жестоко избили и выкинули из ресторана в Тюмени
Вчера, 04:41
Как найти идеальное жилье в Тюмени: советы от эксперта
Вчера, 12:55
"