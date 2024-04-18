На Тюмень надвигается штормовой ветер с порывами до 20 м/с

На юге Тюменской области в четверг, 18 апреля, метеорологи обещают облачную с прояснениями погода, местами вероятны дожди и грозы, скорость ветра составит 8-13 м/с, при грозе порывы будут достигать 20 м/с. Температура воздуха днем составит +14…+19, в ночные часы ожидается +6.+11.

В Тюмени 18 апреля синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь, ветер до 9,5 м/с. Утром +8…+16, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +17…+19. В темное время суток температура воздуха составит +8…+12. УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21, закат в 19:53 продолжительность дня 14 часов 32 минуты. В Тобольске 18 апреля синоптики обещают облачную пасмурную погоду, дожди в утренние часы, ветер до 3,5 м/с. Утром ожидается +6…+7, днем воздух прогреется до +9. В темное время суток температура воздуха составит +3…+8. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:06, закат в 19:45 продолжительность дня 14 часов 39 минут. В Ялуторовске 18 апреля ожидается пасмурная погода, дожди, ветер до 11,3 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+16, днем поднимутся до +20. В темное время суток температура воздуха составит +8…+12. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:19 закат в 19:48 продолжительность дня 14 часов 29 минут. Паводок в Тюмени должен резко снизить число лесных пожаров регионе Узнать подробнее В Заводоуковске 18 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 9 м/с. В утренние часы термометры покажут +9…+15, днем воздух прогреется до +21. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +7…+13. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:18, закат в 19:47 продолжительность дня 14 часов 29 минут. В Ишиме 18 апреля ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 9,1 м/с. В утренние часы термометры покажут +8…+14, днем потеплеет до +20. В темное время суток температура воздуха составит +8…+15. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:08, закат в 19:34 продолжительность дня 14 часов 27 минут. Читайте также: Угроза затопления! В Тюменской области вода прибывает по полметра в сутки В Тюмени сегодня ожидается первая в этом году гроза На Тюмень надвигается сильный ветер