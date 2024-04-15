В Ялуторовске полиция нагрянула в пункт временного размещения для эвакуированных

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Напомним, что ПВР развернули для жителей, чьи дома находятся в зоне риска из-за возможного подтопления. Разместили граждан временно в общежитиях агротехнического колледжа. Полицейские поговорили с семьями, которые там в данный момент проживают.
Также стражи правопорядка оставили собеседникам свои контактные данные и номера телефонов.
Полицейские в ходе эвакуации будут следить за общественным порядком, а также недопущением фактов хищения имущества эвакуированного населения. Под круглосуточной охраной полиции находятся временно оставленные жильцами дома и места хранения их вещей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 13-летний подросток.