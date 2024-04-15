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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

Тюменские полицейские посетили пункт временного размещения для эвакуированных

В Ялуторовске полиция нагрянула в пункт временного размещения для эвакуированных

15 апреля 2024, 16:10
Фото: 1MI

Тюменские полицейские посетили пункт временного размещения для эвакуированных

В Тюменской области сотрудники полиции посетили пункт временного размещения (ПВР) граждан. Об этом сообщает МВД Медиа.
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Полиция

Напомним, что ПВР развернули для жителей, чьи дома находятся в зоне риска из-за возможного подтопления. Разместили граждан временно в общежитиях агротехнического колледжа. Полицейские поговорили с семьями, которые там в данный момент проживают.

Также стражи правопорядка оставили собеседникам свои контактные данные и номера телефонов.

Полицейские в ходе эвакуации будут следить за общественным порядком, а также недопущением фактов хищения имущества эвакуированного населения. Под круглосуточной охраной полиции находятся временно оставленные жильцами дома и места хранения их вещей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 13-летний подросток.

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