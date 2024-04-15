В Тюмени 13-летний ребенок вышел из школы и пропал

Пропавший ребенок был одет в серо-синюю куртку, вельветовые серые штаны. На нем была черная кепка, рассказали волонтеры. Тюменцев, которые владеют какой-либо информацией о пропавшем подростке, попросили обратиться в полицию или позвонить по номеру 89222669874.