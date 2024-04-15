В Тюмени 13-летний ребенок вышел из школы и пропал

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Подросток учится в школе, расположенной в Ленинском административном округе. Его рост 170 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза карие.
Пропавший ребенок был одет в серо-синюю куртку, вельветовые серые штаны. На нем была черная кепка, рассказали волонтеры. Тюменцев, которые владеют какой-либо информацией о пропавшем подростке, попросили обратиться в полицию или позвонить по номеру 89222669874.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ребенку на голову упал кондиционер.