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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Тюмени разыскивают 13-летнего ребенка

В Тюмени 13-летний ребенок вышел из школы и пропал

15 апреля 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени разыскивают 13-летнего ребенка

В Тюмени ищут 13-летнего Романа Виссарионова, который вышел из школы и загадочно пропал. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
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Дети

Подросток учится в школе, расположенной в Ленинском административном округе. Его рост 170 сантиметров, он нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза карие.

Пропавший ребенок был одет в серо-синюю куртку, вельветовые серые штаны. На нем была черная кепка, рассказали волонтеры. Тюменцев, которые владеют какой-либо информацией о пропавшем подростке, попросили обратиться в полицию или позвонить по номеру 89222669874.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ребенку на голову упал кондиционер.

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