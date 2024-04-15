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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Тюменская область стала одной из самых трезвых на Урале

Тюменская область стала одной из самых трезвых на Урале

15 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Тюменская область стала одной из самых трезвых на Урале

Тюмень заняла пятое место по продаже крепкого алкоголя на душу населения. Заметно, что Тюменцы алкоголь стали употреблять в меньших количествах, чем в конце прошлого года. В лидерах по трезвости стоит Курганская область.

Приводит данные за конец 2023 года телеграм-канал «Глав.Индекс». Согласно статистике, уровень продаж алкоголя в Тюменской области снизился почти на 15%, но от постоянного лидера — Кургана, который занимает первое место в рейтингах трезвости отрыв еще большой. Лидером же по покупке спиртного стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — 10,3 литра, Свердловская область — 8,1 литра, Ханты-Мансийский автономный округ — 7,7 литра, Челябинская область — 7 литров, Тюменская область — 6,8 литра, Курганская область — 5,9 литра», — указано в посте канала» — такую статистику приводят специалисты канала.

Отметим, что согласно данным регионального Минздрава — уровень продажи алкоголя на душу населения составляет 7%, а по уровню трезвости в стране занимает 6 место.

Ранее «Наш Город» писал о бытовой ссоре в семье из-за алкоголя. Сожительница пырнула своего возлюбленного ножом в спину.

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