Тюменская область стала одной из самых трезвых на Урале

Приводит данные за конец 2023 года телеграм-канал «Глав.Индекс». Согласно статистике, уровень продаж алкоголя в Тюменской области снизился почти на 15%, но от постоянного лидера — Кургана, который занимает первое место в рейтингах трезвости отрыв еще большой. Лидером же по покупке спиртного стал Ямало-Ненецкий автономный округ.