Тюменская область стала одной из самых трезвых на Урале

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Приводит данные за конец 2023 года телеграм-канал «Глав.Индекс». Согласно статистике, уровень продаж алкоголя в Тюменской области снизился почти на 15%, но от постоянного лидера — Кургана, который занимает первое место в рейтингах трезвости отрыв еще большой. Лидером же по покупке спиртного стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Ямало-Ненецкий автономный округ — 10,3 литра, Свердловская область — 8,1 литра, Ханты-Мансийский автономный округ — 7,7 литра, Челябинская область — 7 литров, Тюменская область — 6,8 литра, Курганская область — 5,9 литра», — указано в посте канала» — такую статистику приводят специалисты канала.
Отметим, что согласно данным регионального Минздрава — уровень продажи алкоголя на душу населения составляет 7%, а по уровню трезвости в стране занимает 6 место.
Ранее «Наш Город» писал о бытовой ссоре в семье из-за алкоголя. Сожительница пырнула своего возлюбленного ножом в спину.