Пьяная тюменка пырнула своего возлюбленного ножом в спину

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
44-летнюю жительницу села Каскара Тюменского района обвиняют в покушении на убийство. Следствие установило, что днем 13 апреля тюменка и ее возлюбленный распивали алкоголь, но мирное застолье переросло в ссору.
Женщина схватилась за нож и вонзила его в спину 34-летнего мужчины. С ранением пострадавшего госпитализировали в больницу, его удалось спасти. Преступница задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области женщина зарезала мужчину, с которым прожила более 20 лет. Он попросил ее налить водки и начал оскорблять, когда та отказала.