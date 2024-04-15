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Updated Сегодня, 07:15

Пьяная жительница Тюменского района попыталась зарезать возлюбленного

Пьяная тюменка пырнула своего возлюбленного ножом в спину

15 апреля 2024, 07:13
Фото: 1MI

Пьяная жительница Тюменского района попыталась зарезать возлюбленного

Семейный конфликт едва не обернулся убийством. Мужчину удалось спасти.

44-летнюю жительницу села Каскара Тюменского района обвиняют в покушении на убийство. Следствие установило, что днем 13 апреля тюменка и ее возлюбленный распивали алкоголь, но мирное застолье переросло в ссору.

Женщина схватилась за нож и вонзила его в спину 34-летнего мужчины. С ранением пострадавшего госпитализировали в больницу, его удалось спасти. Преступница задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области женщина зарезала мужчину, с которым прожила более 20 лет. Он попросил ее налить водки и начал оскорблять, когда та отказала.

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