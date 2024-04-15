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В Тюменской области из-за паводка могут возникнуть перебои с сотовой связью

Сотовая связь может перестать работать в Тюменской области из-за паводка

15 апреля 2024, 07:08
Фото: 1MI

В Тюменской области из-за паводка могут возникнуть перебои с сотовой связью

На юге Тюменской области из-за паводка могут возникнуть перебои с сотовой связью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить ответственных, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнётся подъём воды», — подчеркнул глава региона.

По его словам, для оперативной помощи главам муниципалитетов в решении возникающих вопросов в районах работают заместители губернатора Сергей Шустов и Владимир Чейметов, Павел Перевалов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой наводнения. По прогнозам тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ближайшее время ожидается подтопление территорий в районе села Ильинка.

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