Сотовая связь может перестать работать в Тюменской области из-за паводка

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой наводнения. По прогнозам тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ближайшее время ожидается подтопление территорий в районе села Ильинка.