Сотовая связь может перестать работать в Тюменской области из-за паводка

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
«Поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь. Проверить всю технику, особенно моторные лодки. Определить ответственных, кто будет наблюдать за дамбами и насыпями, когда начнётся подъём воды», — подчеркнул глава региона.
По его словам, для оперативной помощи главам муниципалитетов в решении возникающих вопросов в районах работают заместители губернатора Сергей Шустов и Владимир Чейметов, Павел Перевалов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой наводнения. По прогнозам тюменского филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ближайшее время ожидается подтопление территорий в районе села Ильинка.