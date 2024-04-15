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Posted 15 апреля, 12:37

Published 15 апреля, 12:37

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Деньги за брак: более 8 тысяч тюменских семей получили выплаты к супружеским юбилеям

Деньги за брак: более 8 тысяч тюменских семей получили выплаты к супружеским юбилеям

15 апреля 2024, 12:37
Фото: 1MI
В марте 2022 года по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора введена единовременная выплата семейным парам, прожившим вместе более 50 лет. С тех пор денежные средства получили уже свыше 8 тысяч супругов-юбиляров, передает пресс-служба правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Общая сумма выплат составила около 180 миллионов рублей.

«Материальная помощь предоставляется один раз к любой из юбилейных дат — 50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию, 75-летию супружеской жизни. Супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее 5 лет подряд», — пояснили в правительстве ТО.

Заявление на получение выплаты можно подать через МФЦ, учреждение соцобслуживания населения по месту жительства или портал госуслуг за один месяц до юбилейной даты и в течение года — после нее.

Напомним, в Тюменской области поддержка семей, особенно семей с детьми — самое приоритетное направление в работе регионального правительства. Ранее «Наш город» подробно рассказал на какую помощь от местных властей могут рассчитывать тюменские родители.

Свыше 7,3 тысяч тюменских пар получили выплаты к юбилею брака
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