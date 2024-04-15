Деньги за брак: более 8 тысяч тюменских семей получили выплаты к супружеским юбилеям

Posted 15 апреля, 12:37
Published 15 апреля, 12:37
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Общая сумма выплат составила около 180 миллионов рублей.
«Материальная помощь предоставляется один раз к любой из юбилейных дат — 50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию, 75-летию супружеской жизни. Супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее 5 лет подряд», — пояснили в правительстве ТО.
Заявление на получение выплаты можно подать через МФЦ, учреждение соцобслуживания населения по месту жительства или портал госуслуг за один месяц до юбилейной даты и в течение года — после нее.
Напомним, в Тюменской области поддержка семей, особенно семей с детьми — самое приоритетное направление в работе регионального правительства. Ранее «Наш город» подробно рассказал на какую помощь от местных властей могут рассчитывать тюменские родители.