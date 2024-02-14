По инициативе тюменцев в регионе благоустроят еще семь общественных территорий

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году планируется к реализации проект в Ишиме «Благоустройство Березовой рощи», который стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек».