По инициативе тюменцев в регионе благоустроят еще семь общественных территорий

Posted 14 февраля, 07:55
Published 14 февраля, 07:55
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Теперь активистам предстоит определится с дизайном проектов благоустройства. Голосование за них начнется весной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Этот федеральный проект — один из самых близких и понятных каждому из нас, ведь объекты и территории для благоустройства выбираются народным голосованием. С 2019 по 2023 год в рамках нацпроекта в Тюменской области преобразились 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. На 2024 год запланировано благоустройство семи объектов в Тюмени, Тобольске и Ишиме», — пояснил губернатор.
Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году планируется к реализации проект в Ишиме «Благоустройство Березовой рощи», который стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек».
Резюмируя свой пост, Александр Моор напомнил, что Тюменская область регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по качеству городской среды.