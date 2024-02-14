nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 07:55

Published 14 февраля, 07:55

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

По инициативе тюменцев в регионе благоустроят еще семь общественных территорий

По инициативе тюменцев в регионе благоустроят еще семь общественных территорий

14 февраля 2024, 07:55
Фото: 1MI
В январе этого года жители Тюмени, Тобольска и Ишима определились с площадками, которые предстоит благоустроить в 2025 году. Это семь территорий, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

 

 

Теперь активистам предстоит определится с дизайном проектов благоустройства. Голосование за них начнется весной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Этот федеральный проект — один из самых близких и понятных каждому из нас, ведь объекты и территории для благоустройства выбираются народным голосованием. С 2019 по 2023 год в рамках нацпроекта в Тюменской области преобразились 24 общественных пространства и 77 дворовых территорий. На 2024 год запланировано благоустройство семи объектов в Тюмени, Тобольске и Ишиме», — пояснил губернатор.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году планируется к реализации проект в Ишиме «Благоустройство Березовой рощи», который стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек».

Резюмируя свой пост, Александр Моор напомнил, что Тюменская область регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов по качеству городской среды.

Тюменские власти потратят около 300 миллионов рублей на благоустройство парка
Узнать подробнее
Читайте также:
В этом году в Тюмени хотят благоустроить пять общественных местВ Тюмени построят новые театры и концертные площадки. Где именно?В Тюмени планируют построить новый мост через Туру
В Тюмени благоустройство долгожданного парка в районе Комарово начнется в 2024 году
Узнать подробнее
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
1 марта, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
1 марта, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
1 марта, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
1 марта, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45