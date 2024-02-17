В Тюмени построят новые театры и концертные площадки. Где именно?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В микрорайонах Тарманы и Антипино возведут концертные залы, рассчитанные на 1200 зрителей каждый.
Новые площадки вполне смогут составить конкуренцию Тюменской филармонии и ДК «Нефтяник» — вместимость филармонии составляет 1229 человек, «Нефтяника» — 910, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени появится многофункциональная площадка на 10 тысяч мест, предназначенная для проведения концертных и спортивных мероприятий. В настоящее время идет поиск подходящего земельного участка.