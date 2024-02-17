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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Тюмени появятся новые театры и концертные площадки

В Тюмени построят новые театры и концертные площадки. Где именно?

17 февраля 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмени появятся новые театры и концертные площадки

Театральные залы, по планам городских властей, появятся в заречной и южной частях областной столицы. Один из них будет рассчитан на 500 мест, второй — на 300.

В микрорайонах Тарманы и Антипино возведут концертные залы, рассчитанные на 1200 зрителей каждый.

Новые площадки вполне смогут составить конкуренцию Тюменской филармонии и ДК «Нефтяник» — вместимость филармонии составляет 1229 человек, «Нефтяника» — 910, пишет 72.RU.

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