nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Тюменской области чиновник задолжал своим детям 1,5 млн рублей алиментов

Тюменский чиновник оплатил долг по алиментам, чтобы сохранить свой статус

13 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Тюменской области чиновник задолжал своим детям 1,5 млн рублей алиментов

В Тюменской области высокопоставленный чиновник задолжал своим детям 1,5 миллиона рублей алиментов. Взыскивать долг пришлось судебным приставам.

Как выяснилось, мужчина в течение трех лет не платил алименты. Бывшая супруга ждала алиментов на детей с 2021 года. В конечном итоге ее терпение лопнуло и она обратилась в суд, который встал на сторону матери.

Долг был насчитан за последние три года и составил 1,5 миллиона рублей. Дело передали на исполнение судебным приставам отделения по исполнению взыскания алиментных платежей по Тюмени, возбудили исполнительное производство.

Должнику-чиновнику объяснили, что если он не оплатит задолженность в течение пяти дней, помимо ареста счетов и автомобиля, ему придется оплатить исполнительский сбор, а это еще плюс 130 тысяч к долгу. Кроме того, пригрозили, что судебный пристав придет на работу и передаст документы в бухгалтерию. Вот тогда-то все подчиненные узнают о том, что он не такой уж порядочный человек, каковым хочет казаться.

«Наверное, последний довод и сыграл ключевую роль. Чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам», — сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области, накопив огромные долго по алиментам перед своими детьми, решил сменить фамилию и имя. Сделал он это, надеясь, что его не найдут. Однако план провалился — пришлось платить по долгам.

Читайте также:
Из-за паводка тюменцев прививают от гепатита и дизентерииОпасных явлений нет: тюменские власти рассказали о ситуации на рекахПациента с четвертой стадией рака вылечили тюменские медики
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Судебные приставы#Алименты#Чиновник
Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Вчера, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Вчера, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Вчера, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Вчера, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Вчера, 08:40
27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО
Вчера, 14:43
"