Тюменский чиновник оплатил долг по алиментам, чтобы сохранить свой статус

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как выяснилось, мужчина в течение трех лет не платил алименты. Бывшая супруга ждала алиментов на детей с 2021 года. В конечном итоге ее терпение лопнуло и она обратилась в суд, который встал на сторону матери.
Долг был насчитан за последние три года и составил 1,5 миллиона рублей. Дело передали на исполнение судебным приставам отделения по исполнению взыскания алиментных платежей по Тюмени, возбудили исполнительное производство.
Должнику-чиновнику объяснили, что если он не оплатит задолженность в течение пяти дней, помимо ареста счетов и автомобиля, ему придется оплатить исполнительский сбор, а это еще плюс 130 тысяч к долгу. Кроме того, пригрозили, что судебный пристав придет на работу и передаст документы в бухгалтерию. Вот тогда-то все подчиненные узнают о том, что он не такой уж порядочный человек, каковым хочет казаться.
«Наверное, последний довод и сыграл ключевую роль. Чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам», — сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области, накопив огромные долго по алиментам перед своими детьми, решил сменить фамилию и имя. Сделал он это, надеясь, что его не найдут. Однако план провалился — пришлось платить по долгам.