Тюменский чиновник оплатил долг по алиментам, чтобы сохранить свой статус

Должнику-чиновнику объяснили, что если он не оплатит задолженность в течение пяти дней, помимо ареста счетов и автомобиля, ему придется оплатить исполнительский сбор, а это еще плюс 130 тысяч к долгу. Кроме того, пригрозили, что судебный пристав придет на работу и передаст документы в бухгалтерию. Вот тогда-то все подчиненные узнают о том, что он не такой уж порядочный человек, каковым хочет казаться.