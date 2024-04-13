Томаты по 300, яблоки — почти по 150: в Тюмени взлетели цены на овощи и фрукты

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
К примеру, килограмм томатов стоил по данным на конец марта более 300 рублей, огурцов — 218 рублей, яблок и бананов — 146 и 165 рублей соответственно. Для равнения, в декабре томаты и огурцы продавали по 250 рублей за килограмм, яблоки и бананы — 131 и 153 рубля соответственно.
Стоимость килограмма сахара увеличилась с начала года на 5,5%, — с 71,6 до 77,6 рублей, рыбы и морепродуктов — на 5,2% (с 264 до 285 рублей за килограмм).
Одновременно с этим снизилась стоимость куриных яиц на 3,6% — сегодня десяток стоит в среднем 124 рубля, сообщили в Тюменьстате.
Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). Среди услуг в лидерах роста зарубежный туризм. Стоимость путевок увеличилась почти на 25%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за дефицита предложения на рынке подорожали земельные участки. За последний год цены увеличились на 20%.