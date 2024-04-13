Томаты по 300, яблоки — почти по 150: в Тюмени взлетели цены на овощи и фрукты

К примеру, килограмм томатов стоил по данным на конец марта более 300 рублей, огурцов — 218 рублей, яблок и бананов — 146 и 165 рублей соответственно. Для равнения, в декабре томаты и огурцы продавали по 250 рублей за килограмм, яблоки и бананы — 131 и 153 рубля соответственно.