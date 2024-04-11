Виноват дефицит: в Тюмени подорожали земельные участки

Стоимость земельных участков на популярных направления, Московский, Ирбитский тракты варьируется от 200 до 370 тысяч рублей за сотку. Участки по Тобольскому тракту стоят 120-140 тысяч рублей за сотку, средняя цена земель на Салаирском тракте варьируется от 110 до 200 тысяч рублей, Червишевском тракте — порядка 200-250 тысяч.