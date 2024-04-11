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Виноват дефицит: в Тюмени подорожали земельные участки

11 апреля 2024, 07:51

В Тюменской области стоимость земельных участков увеличилась более чем на 20%

Стоимость земельных участков в Тюмени за последний год выросла на 20%. Сегодня средняя цена за сотку составляет 265,5 тысячи рублей. Такие данные представили аналитики сервиса Restate.

Стоимость земельных участков на популярных направления, Московский, Ирбитский тракты варьируется от 200 до 370 тысяч рублей за сотку. Участки по Тобольскому тракту стоят 120-140 тысяч рублей за сотку, средняя цена земель на Салаирском тракте варьируется от 110 до 200 тысяч рублей, Червишевском тракте — порядка 200-250 тысяч.

Эксперты объясняются выросшие на землю цены дефицитом предложения и увеличением уровня спроса в связи с сезонностью.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года стоимость загородных домов выросла на 1,5 миллиона рублей. Средняя цена коттеджа сегодня составляет более 10 миллионов рублей.

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