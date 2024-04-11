Виноват дефицит: в Тюмени подорожали земельные участки

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Стоимость земельных участков на популярных направления, Московский, Ирбитский тракты варьируется от 200 до 370 тысяч рублей за сотку. Участки по Тобольскому тракту стоят 120-140 тысяч рублей за сотку, средняя цена земель на Салаирском тракте варьируется от 110 до 200 тысяч рублей, Червишевском тракте — порядка 200-250 тысяч.
Эксперты объясняются выросшие на землю цены дефицитом предложения и увеличением уровня спроса в связи с сезонностью.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года стоимость загородных домов выросла на 1,5 миллиона рублей. Средняя цена коттеджа сегодня составляет более 10 миллионов рублей.