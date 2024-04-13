Неизвестный пытался похитить школьника в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» домогался до 13-летней девочки, пришедшей в магазин за покупками. Инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. В отношении педофила возбудили уголовное дело.