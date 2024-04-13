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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

В Тюменской области мужчина пытался похитить ребенка

Неизвестный пытался похитить школьника в Тюменской области

13 апреля 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина пытался похитить ребенка

В тюменском поселке Боровский неизвестный пытался затащить 10-летнего мальчика в кусты. Инцидент произошел во дворах жилых домов. К счастью, данное действо заметили другие дети и начали звать на помощь.
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Дети

На место ЧП прибежал отец мальчика и задержал мужчину, после чего вызвал полицию и скорую помощь. По словам очевидцев, мужчину, пытавшегося похитить ребенка позже передали сотрудникам полиции.

Фото: ЧП Тюмень

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области и региональное СУ СК, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» домогался до 13-летней девочки, пришедшей в магазин за покупками. Инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. В отношении педофила возбудили уголовное дело.

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