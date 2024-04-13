Неизвестный пытался похитить школьника в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На место ЧП прибежал отец мальчика и задержал мужчину, после чего вызвал полицию и скорую помощь. По словам очевидцев, мужчину, пытавшегося похитить ребенка позже передали сотрудникам полиции.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области и региональное СУ СК, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» домогался до 13-летней девочки, пришедшей в магазин за покупками. Инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. В отношении педофила возбудили уголовное дело.