«Мы не построим ковчег»: тобольскому центру помощи животным грозит затопление

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Волонтеры центра «Право на жизнь» готовятся к паводку и собирают инициативную группу людей, готовых помочь с перевозкой животных и предоставить базы для временной передержки.
«Это ненадолго, поэтому подойдёт любая огражденная территория. Для кошек подойдёт любой дом или квартира. Машин нужно много. Пока у нас никаких вариантов нет. Животных много, времени — мало», — пишут волонтеры в группе центра.
Добровольцы надеются, что найдутся желающие приютить кошку или собаку на пару дней.
«Мы не построим ковчег. Так что лучшим ковчегом могут стать только наши с вами дома. Самый лучший и экологичный вариант такой: если бы приехало как можно больше людей и взяли на несколько дней себе по одному зверенышу, прихватили бы корма, а когда все закончится — вернули хвостатого в наше дружное общежитие», — предлагают волонтеры.
Сейчас волонтеры переносят корма на верхние этажи, чтобы спасти их от потопа. Им также нужно большое количество намордников для перевозки псов. Анкеты кошек и собак, которым требуется временный дом, добровольцы публикуют в своей группе ВКонтакте.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в четыре раза подорожали импортные препараты от блох и клещей. Владельцы животных боятся давать своим питомцам аналоги из Китая.