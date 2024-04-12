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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Тобольский центр помощи бездомным животным может оказаться под водой

«Мы не построим ковчег»: тобольскому центру помощи животным грозит затопление

12 апреля 2024, 09:14
Фото: 1MI

Тобольский центр помощи бездомным животным может оказаться под водой

Центр помощи бездомным животным «Право на жизнь» находится в зоне риска подтопления. Волонтеры ищут людей, готовых взять животных на передержку.

Волонтеры центра «Право на жизнь» готовятся к паводку и собирают инициативную группу людей, готовых помочь с перевозкой животных и предоставить базы для временной передержки.

«Это ненадолго, поэтому подойдёт любая огражденная территория. Для кошек подойдёт любой дом или квартира. Машин нужно много. Пока у нас никаких вариантов нет. Животных много, времени — мало», — пишут волонтеры в группе центра.
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Добровольцы надеются, что найдутся желающие приютить кошку или собаку на пару дней.

«Мы не построим ковчег. Так что лучшим ковчегом могут стать только наши с вами дома. Самый лучший и экологичный вариант такой: если бы приехало как можно больше людей и взяли на несколько дней себе по одному зверенышу, прихватили бы корма, а когда все закончится — вернули хвостатого в наше дружное общежитие», — предлагают волонтеры.
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Сейчас волонтеры переносят корма на верхние этажи, чтобы спасти их от потопа. Им также нужно большое количество намордников для перевозки псов. Анкеты кошек и собак, которым требуется временный дом, добровольцы публикуют в своей группе ВКонтакте.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в четыре раза подорожали импортные препараты от блох и клещей. Владельцы животных боятся давать своим питомцам аналоги из Китая.

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