«Мы не построим ковчег»: тобольскому центру помощи животным грозит затопление

Сейчас волонтеры переносят корма на верхние этажи, чтобы спасти их от потопа. Им также нужно большое количество намордников для перевозки псов. Анкеты кошек и собак, которым требуется временный дом, добровольцы публикуют в своей группе ВКонтакте.