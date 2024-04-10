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Столбики термометров в Тюмени опустятся до -8. Когда?

Столбики термометров в Тюмени опустятся до -8. Когда?

10 апреля 2024, 01:04
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в среду, 10 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 3,5 м/с, местами вероятны гололедно-изморозевые отложения. Днем термометры покажут +1…+3, в ночные часы температура воздуха составит -3…-8.

В Тюмени 10 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в утренние часы, ветер до 3,1 м/с. Утром +1…+2, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +4. В темное время суток температура воздуха составит 0…+1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:42, закат в 19:36 продолжительность дня 13 часов 54 минуты.

В Тобольске 10 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в ночные часы, ветер до 2,2 м/с. Утром -3…+1 днем до +2. В темное время суток температура воздуха составит -3…-1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:28, закат в 19:27 продолжительность дня 13 часов 58 минут.

В Ялуторовске 10 апреля ожидается дождь со снегом, ветер до 4,1м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+2, днем до +3. В темное время суток ожидается до 0…-1.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:40 закат в 19:31 продолжительность дня 13 часов 51 минута.

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В Заводоуковске 10 апреля ожидается дождь со снегом в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+2, днем воздух прогреется до +3. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2…0.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:39, закат в 19:30 продолжительность дня 13 часов 51 минута.

В Ишиме 10 апреля ожидается дождь, снег, ветер до 4,1 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3. В темное время суток температура воздуха составит -3… 0.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:28, закат в 19:18 продолжительность дня 13 часов 50 минут.

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