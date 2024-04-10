Столбики термометров в Тюмени опустятся до -8. Когда?

В Заводоуковске 10 апреля ожидается дождь со снегом в первой половине дня, после обеда — малооблачная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+2, днем воздух прогреется до +3. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2…0.