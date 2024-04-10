«Превентивные меры»: В Ялуторовске людям предлагают эвакуироваться

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По сообщению властей, эвакуация носит превентивный характер. Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа.
«Убеждаем жителей, что нужно заранее эвакуироваться. Это добровольно. Продолжим обход в четверг и пятницу», — заявила председатель эвакуационной комиссии Ялуторовска Ольга Губачева.
Ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение — грузовой автомобиль и помощников предоставляет администрация Ялуторовска. Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место, сообщают власти.
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