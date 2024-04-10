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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

В Ялуторовске началась добровольная эвакуация жителей

«Превентивные меры»: В Ялуторовске людям предлагают эвакуироваться

10 апреля 2024, 10:50
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Ялуторовске началась добровольная эвакуация жителей

Жителям Ялуторовска предлагают добровольно покинуть свои дома из-за угрозы паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По сообщению властей, эвакуация носит превентивный характер. Гражданам, которые живут рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Его развернули в общежитии аграрного колледжа.

«Убеждаем жителей, что нужно заранее эвакуироваться. Это добровольно. Продолжим обход в четверг и пятницу», — заявила председатель эвакуационной комиссии Ялуторовска Ольга Губачева.

Ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение — грузовой автомобиль и помощников предоставляет администрация Ялуторовска. Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место, сообщают власти.

Ранее «Наш город» рассказывал, когда паводок накроет Тюменскую область.

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