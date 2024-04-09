Позывной «Шустрый»: в зоне СВО погиб 42-летний тюменский контрактник

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Прощание с военнослужащим состоялось 8 апреля в селе Вагай на Аллее Славы.
«Вечная память герою. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в ВК группе Вагай (Северный) | Вагайский район.
Известно, что военного с февраля этого искали родные — семья обратилась за помощью в группу ВДВ за Честность и Справедливость. Родные сообщали, что последний раз Евгений выходил с НИИ на связь 19 февраля 2024 года. Тогда же он сообщил, что отправляется на боевое задание в район Работино.