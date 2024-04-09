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В зоне СВО погиб 42-летний тюменский контрактник

Позывной «Шустрый»: в зоне СВО погиб 42-летний тюменский контрактник

9 апреля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 42-летний тюменский контрактник

В зоне специальной военной операции погиб 42-летний житель села Вагай Евгений Шустовских. Смертельное ранение боец с позывным «Шустрый» получил на Запорожском направлении при выполнении боевого задания 22 февраля.
Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

Прощание с военнослужащим состоялось 8 апреля в селе Вагай на Аллее Славы.

«Вечная память герою. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в ВК группе Вагай (Северный) | Вагайский район.

Известно, что военного с февраля этого искали родные — семья обратилась за помощью в группу ВДВ за Честность и Справедливость. Родные сообщали, что последний раз Евгений выходил с НИИ на связь 19 февраля 2024 года. Тогда же он сообщил, что отправляется на боевое задание в район Работино.

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