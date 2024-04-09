Позывной «Шустрый»: в зоне СВО погиб 42-летний тюменский контрактник

Известно, что военного с февраля этого искали родные — семья обратилась за помощью в группу ВДВ за Честность и Справедливость. Родные сообщали, что последний раз Евгений выходил с НИИ на связь 19 февраля 2024 года. Тогда же он сообщил, что отправляется на боевое задание в район Работино.