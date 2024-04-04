Из-за крупного ДТП на двух тюменских улицах образовалась многокилометровая пробка

По предварительным данным, столкнулись две машины. Сначала водитель легковушки, не справившись с управлением въехал в отбойник, а после зацепил грузовую машину, убирающую снег на обочине. В результате ДТП пострадала женщина, ей оказали первую помощь прибывшие на место медики.