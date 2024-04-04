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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Из-за крупного ДТП на двух тюменских улицах образовалась многокилометровая пробка

4 апреля 2024, 09:06

Из-за крупного ДТП на двух тюменских улицах образовалась огромная пробка

В результате аварии пострадал человек и сразу три машины. Пробка растянулась сразу на 4 километра

Крупное ДТП буквально парализовало движение на улицах Федюнинского и Закалужской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области. Из-за аварии стоять другим автомобилистам приходится в огромной проблке.

По предварительным данным, столкнулись две машины. Сначала водитель легковушки, не справившись с управлением въехал в отбойник, а после зацепил грузовую машину, убирающую снег на обочине. В результате ДТП пострадала женщина, ей оказали первую помощь прибывшие на место медики.

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