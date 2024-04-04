Из-за крупного ДТП на двух тюменских улицах образовалась многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Крупное ДТП буквально парализовало движение на улицах Федюнинского и Закалужской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области. Из-за аварии стоять другим автомобилистам приходится в огромной проблке.
По предварительным данным, столкнулись две машины. Сначала водитель легковушки, не справившись с управлением въехал в отбойник, а после зацепил грузовую машину, убирающую снег на обочине. В результате ДТП пострадала женщина, ей оказали первую помощь прибывшие на место медики.