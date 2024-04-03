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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Сломавшие позвоночник ребенку хулиганы должны будут выплатить ему компенсацию

Сломавшие позвоночник ребенку хулиганы должны будут выплатить компенсацию

3 апреля 2024, 13:07
Фото: Источник: скриншот видео

Сломавшие позвоночник ребенку хулиганы должны будут выплатить ему компенсацию

Произошло все еще в конце прошлого года. Тогда 7-летнего мальчика столкнули с лестницы. Теперь обидчик обязан ответить перед законом и возместить вред пострадавшему.

Сломавшие позвоночник 7 летнему ребенку хулиганы предстали перед судом. Об этом рассказала мама пострадавшего корреспондентам «АиФ-Тюмень». По ее словам сотрудники ПДН обидчиков ее сына нашли сразу, но сообщили только через две недели, предложив написать заявление. После этого началось разбирательство.

В ходе следствия выяснилось, что травмировал потерпевшего 9-летний ребенок. Отвечали за него в суде родители. В итоге суд постановил выплатить пострадавшим компенсацию.

Напомним, что сам конфликт произошел еще в конце прошлого года, тогда мама рассказывала журналистам, что в их районе орудует целая группа малолетних хулиганов и обижают детей помладше. Ее сына они травмировали из-за возникшего конфликта во время игры на детской площадке. Он получил компрессионный перелом позвоночник, а реабилитация после травмы идет до сих пор.

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