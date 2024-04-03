Сломавшие позвоночник ребенку хулиганы должны будут выплатить компенсацию

Напомним, что сам конфликт произошел еще в конце прошлого года, тогда мама рассказывала журналистам, что в их районе орудует целая группа малолетних хулиганов и обижают детей помладше. Ее сына они травмировали из-за возникшего конфликта во время игры на детской площадке. Он получил компрессионный перелом позвоночник, а реабилитация после травмы идет до сих пор.