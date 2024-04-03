Сломавшие позвоночник ребенку хулиганы должны будут выплатить компенсацию

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сломавшие позвоночник 7 летнему ребенку хулиганы предстали перед судом. Об этом рассказала мама пострадавшего корреспондентам «АиФ-Тюмень». По ее словам сотрудники ПДН обидчиков ее сына нашли сразу, но сообщили только через две недели, предложив написать заявление. После этого началось разбирательство.
В ходе следствия выяснилось, что травмировал потерпевшего 9-летний ребенок. Отвечали за него в суде родители. В итоге суд постановил выплатить пострадавшим компенсацию.
Напомним, что сам конфликт произошел еще в конце прошлого года, тогда мама рассказывала журналистам, что в их районе орудует целая группа малолетних хулиганов и обижают детей помладше. Ее сына они травмировали из-за возникшего конфликта во время игры на детской площадке. Он получил компрессионный перелом позвоночник, а реабилитация после травмы идет до сих пор.