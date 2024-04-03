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Ждала на морозе. Ради помощи, многодетная мать караулила губернатора у его дома

Ждала на морозе. Ради помощи, многодетная мать караулила губернатора у его дома

3 апреля 2024, 12:35
Фото: 1MI

Ждала на морозе. Ради помощи, многодетная мать караулила губернатора у его дома

Из-за своей проблемы и полного отсутствия возможностей выйти из собственного дома нормально женщина обратилась за помощью напрямую домой к губернатору. Они с женщиной — соседи.

В Тюменской области, селе Решетниково многодетная мать Олеся Галиханова добилась помощи от губернатора только дождавшись его у его собственного дома. Об этом рассказал интернет-портал 72.ru. Как выяснилось, других вариантов у женщины просто не было.

Воспитывает Олеся пятерых детей, муж ушел на СВО, а рядом с домом стояли лужи и непролазная грязь. Увидев то, как дети не могут дойти до школы, женщина взяла все в свои руки и пошла просить помощи у губернатора, ожидая его у собственного дома до выезда главы региона на работу. Как оказалось, они с женщиной — соседи, дома стоят в паре сотне метров друг от друга.

До этого женщина пыталась попасть на прием к губернатору официально, но без результатов. В итоге глава региона Александр Моор перед выездом на работу выслушал женщину и обещал помочь. В тот же день ей начали звонить муниципальные чиновники, а после прислали бригаду для откачки воды из луж. Сейчас многодетной матери обещают засыпать весь участок дороги грунтом, как только в регионе потеплеет.

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