Ждала на морозе. Ради помощи, многодетная мать караулила губернатора у его дома

Воспитывает Олеся пятерых детей, муж ушел на СВО, а рядом с домом стояли лужи и непролазная грязь. Увидев то, как дети не могут дойти до школы, женщина взяла все в свои руки и пошла просить помощи у губернатора, ожидая его у собственного дома до выезда главы региона на работу. Как оказалось, они с женщиной — соседи, дома стоят в паре сотне метров друг от друга.