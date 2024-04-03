«Росводоканал Тюмень»: в условиях паводка водоочистные сооружения работают штатно

В качестве дополнительной очистки от марганца, на сооружениях используют перманганат калия. Как только река освободится от льда и вода насытится кислородом, установку деманганации законсервируют до следующей зимы. Оборудование подачи порошкового активированного угля, который защищает воду от запаха, работает на сооружениях круглый год.