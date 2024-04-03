«Росводоканал Тюмень»: в условиях паводка водоочистные сооружения работают штатно

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Специалисты демонтировали береговую насосную станцию, установленную прошлым летом на случай критического снижения уровня воды в реке. Усилен производственный контроль качества исходной воды перед подачей ресурса в распределительную сеть.
«В период поводка ежегодно ухудшается качество исходной воды. Увеличивается ее цветность и мутность, но наши абоненты не почувствуют изменений — качество водопроводной воды останется на прежнем уровне и будет соответствовать действующим санитарным нормам. Технологи перешли на усиленный режим работы и на основании лабораторных исследований управляют процессом водоподготовки», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
В качестве дополнительной очистки от марганца, на сооружениях используют перманганат калия. Как только река освободится от льда и вода насытится кислородом, установку деманганации законсервируют до следующей зимы. Оборудование подачи порошкового активированного угля, который защищает воду от запаха, работает на сооружениях круглый год.
В период паводка изменения исходной воды отмечаются только на Метелевском (речном) водозаборе. Велижанские водоочистные сооружения работают в привычном режиме. Качество воды из подземных источников стабильно в любое время года.