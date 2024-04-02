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Цены на загородные дома в Тюмени с начала года выросли более чем на 15%

Цены на загородные дома в Тюмени с начала года выросли более чем на 15%

2 апреля 2024, 05:35
Фото: 1MI
В Тюмени за последний три месяца стоимость загородных увеличилась почти на 1,5 миллиона рублей. Если в конце декабря средняя цена коттеджа составляла 8,8 миллиона рублей, то в марте уже 10,2 миллиона. Такое данные представили аналитики сервиса Restate.

При этом стоимость земельный участок поднялась несущественно — с 262 тысяч рублей до 263 тысяч рублей за сотку. Подорожание до 269 тысяч было зафиксировано в феврале, но за месяц цены снизились более чем на 2%.

В Тобольске стоимость сотки земли подешевела с декабря со 107 тысяч до 78 тысяч рублей. Одновременно с этим стоимость загородных домов взлетела с 4,4 до 6 миллионов рублей. Существенный рост цены продемонстрировали в марте — более чем на 23%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 27% увеличилось число предложений на рынке о продаже загородных домов. В целом число объявлений выросло по всем видам загородной недвижимости на 23%.

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