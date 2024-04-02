Цены на загородные дома в Тюмени с начала года выросли более чем на 15%

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
При этом стоимость земельный участок поднялась несущественно — с 262 тысяч рублей до 263 тысяч рублей за сотку. Подорожание до 269 тысяч было зафиксировано в феврале, но за месяц цены снизились более чем на 2%.
В Тобольске стоимость сотки земли подешевела с декабря со 107 тысяч до 78 тысяч рублей. Одновременно с этим стоимость загородных домов взлетела с 4,4 до 6 миллионов рублей. Существенный рост цены продемонстрировали в марте — более чем на 23%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 27% увеличилось число предложений на рынке о продаже загородных домов. В целом число объявлений выросло по всем видам загородной недвижимости на 23%.