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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Призывникам Тюменской области рассказали об условиях предоставления отсрочки

Призывникам Тюменской области рассказали об условиях предоставления отсрочки

2 апреля 2024, 08:02
Фото: 1MI

Призывникам Тюменской области рассказали об условиях предоставления отсрочки

Не все граждане, подлежащие призыву по возрастному критерию должны будут проходить срочную службу. Однако для предоставления отсрочки необходимо явиться в военкомат и предоставить доказательства, подтверждающие соответствующее право.

Как пояснил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, отсрочка предоставляется на основании действующего законодательства.

«Она предоставляется ухаживающим за больными родственниками, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан. Также тем, у кого ребенок-инвалид в возрасте до трех лет, имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет 22 недели и более. Получают отсрочку и студенты обучающиеся в очной форме, отцы-одиночки, отцам, имеющим двух и более детей», — рассказал Чирков.

Действует в Тюменской области, как и во всей России отсрочка для IT-специалистов, однако есть ряд определенных требований. Мужчина должен получить соответствующее образование по соответствующей специальности и работать в аккредитованной организации, внесенной в список Минобороны.

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Если отсрочка предоставляется не с распоряжения работодателя, как в случае с IT-специалистами, призывник обязан явиться в военкомат и подтвердить наличие оснований для предоставления отсрочки.

«С текущего года в полную силу начала работать 30-я статья ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“, согласно которой граждане обязаны сами явиться в военный комиссариат в течение 14 дней, даже, если, по какой-то причине, повестка им не пришла», — сказал Чирков.

За неявку в военкомат предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 15 до 30 тысяч рублей.

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