46-летний мобилизованный житель Тюменской области погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Как сообщает местная газета «Сельский труженик», Георгия мобилизовали в 2022 году. В зоне боевых действий тюменец успел отличиться. Его наградили медалью «За храбрость» второй степени. После долгожданного отпуска мужчина вновь отправился на СВО.
На церемонии прощания с Ильиным присутствовали представители администрации района, родные погибшего и местные жители.
За мужество и героизм героя наградили Орденом Мужества посмертно. В последний путь его проводили со всеми воинскими почестями.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени состоялись похороны Дмитрия Максимова, который пал под Авдеевкой. Приятели описывают, что товарищ был очень добрым и отзывчивым человеком.