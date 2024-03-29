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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

С мобилизованным из Тюменской области простились на Родине

46-летний мобилизованный житель Тюменской области погиб в ходе СВО

29 марта 2024, 13:50
Фото: 1MI

С мобилизованным из Тюменской области простились на Родине

В селе Вагай Тюменской области состоялось прощание с погибшим на СВО Георгием Ильиным. Мужчине было 46 лет.

Как сообщает местная газета «Сельский труженик», Георгия мобилизовали в 2022 году. В зоне боевых действий тюменец успел отличиться. Его наградили медалью «За храбрость» второй степени. После долгожданного отпуска мужчина вновь отправился на СВО.

На церемонии прощания с Ильиным присутствовали представители администрации района, родные погибшего и местные жители.

Фото: «Сельский Труженик»
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За мужество и героизм героя наградили Орденом Мужества посмертно. В последний путь его проводили со всеми воинскими почестями.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени состоялись похороны Дмитрия Максимова, который пал под Авдеевкой. Приятели описывают, что товарищ был очень добрым и отзывчивым человеком.

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